Mila, dueña de la administración que vende el cuarto premio de Lotería de Navidad: "Es el día más feliz"

En el norte de la provincia de Alicante Mila Caselles reparte 21,18 millones de euros desde su administración en la pedanía costera de Moraira. La banda de música de Teulada la ha ayudado en gran parte al llevar muchos de los décimos agraciados del 25508 y con mucha alegría celebran la lluvia del Gordo.

El premio repartido por Mila es el mayor que deja el Gordo de la Lotería de Navidad este año en el sur de la Comunitat Valenciana, donde también han llegado 10 millones a la ciudad de Alicante y 9,6 a Alcoy.

Mila destaca que ha sido un número muy repartido: "En ventanilla, clientes de Madrid, León y otros muchos puntos". Eso incluye también intercambios que hacen con otras administraciones, como la de Benidorm y Pedreguer.

Ella es la segunda generación del despacho número 1 de esta pedanía con mil setecientos habitantes censados, en el que su familia ha estado durante más de tres décadas gestionándolo, pero que se vendió y que ella pudo finalmente recuperar en 2022. Ahora, con la banda de música en su puerta no duda en destacar que este "es el día más feliz" que ofrece la lotería.

Y eso que en su local saben lo que es repartir suerte. Este cuarto premio del Gordo se suma a una trayectoria en la que en el 2019 tuvieron la suerte de vender el máximo premio de este sorteo, más otros extraordinarios como el del Niño y de los que se celebran el sábado.

Si los millones llegan a través de su administración, son muchas las asociaciones que se encargan de repartirlo por Teulada y las otras poblaciones cercanas. Bartolomé, trombonista de la Agrupación Musical Cultural de Teulada, es quien se encarga de comprar las series que luego se venden para recaudar fondos para la banda. Y a su llegada a la administración las decenas de compañeros le aplauden con ganas.

El 25508 es el número fijo de la banda que siempre juegan, como corrobora el presidente de la asociación, Héctor Andrés. Lo habitual es que se queden uno de los décimos que reparten, con lo cual ya saben que cuentan con 20.000 euros que dedicarán "a la compra de algún instrumento, que siempre hace falta".

