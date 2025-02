El drama en las playas de Dénia: más de 3.000 afectados y un centenar de casas que pasan a propiedad del Estado

Un total de 23 viviendas en la playa dianense de Les Deveses, adquiridas en su momento bajo las leyes vigentes entonces, que pagaron sus licencias, impuestos y tasas, pasarán a formar parte del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) después de los deslindes aprobados por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero junto al resto de deslindes, más retrasado en su tramitación, el número aumenta hasta el centenar el municipio.

Se trata de un drama para sus propietarios, quizás el mayor de los entre 3.000 y 3.500 del total de afectados por los deslindes de Costas en Dénia, ya que además de estas viviendas afectan a servidumbres de paso, suelo de urbanizaciones, terrenos privados y otras figuras urbanísticas.

En palabras de la secretaría de las Asociación de Defensa de las Playas Norte de Denia y de la Asociación de Playa Deveses-Basot, Rosa Marín, se trata de un problema generalizado ya que "viviendas están afectadas por la zona de tránsito y/o de protección, aplicándose a 20 metros de sus viviendas supondrá que sus legítimos propietarios no podrán actuar ni siquiera para pintarlas sin permiso del Ministerio, en su Delegación de Alicante".

Así lo recoge en una carta dirigida a todos los grupos políticos con representación municipal para invitarles a la manifestación contra los deslindes de hoy sábado en el municipio. "A parte del disgusto y la devaluación económica que esto supone para todos los propietarios, esta suponiendo un maltrato psicológico increíble que esta somatizandose también en problemas de salud importantes: ansiedad, depresión, crisis hipertensivas y algún infarto, por nombrar algunas que conocemos".

"La mayoría de estas viviendas de las playas de Dénia (sobre todo en Deveses en La Amadraba, pero también en El Molins o en La Marina) son casas de más de 50 y de 100 años, compradas en su día legalmente y en terreno agrícola y urbano, a mas de 100 y 200 metros del mar", señala Marín en su misiva.

A lo que añade que la regresión de la playa que ha permitido al Gobierno aplicar el deslinde se ha producido como causa de "la retención de sedimentos por parte de la presa de Isbert (y otros pantanos) y el cambio de las corrientes producidas por la construcción de todo tipo de puertos comerciales y deportivos, así como todas las barreras duras construidas".

"Somos vecinos pacíficos que tenemos nuestras casas heredadas de abuelos y bisabuelos, que estaban a más de 100 y 200 metros del mar, algunas de ellas de pescadores, cuando nadie quería ir allí porque se consideraba zona "de pobres". Otras las han comprado personan normales, de clase media, con los ahorros de toda su vida. Algunas (las menos) corresponden a personas con más altos ingresos, pero en cualquier caso, nadie en estas viviendas han sido especuladores ni han construido tocando casi el mar".

Y añade: "El mar se ha comido las playas por falta de cuidado y regeneración de las mismas, desde hace más de 30 años, por los distintos gobiernos con responsabilidades en ello". "Por falta de esa regeneración nos quedamos sin playas, sufrimos la destrucción de terrazas, porches y escaleras que en algunos casos el ministerio ni siquiera dejó reparar y dejar igual que estaban antes. Hemos sufrido el agua en nuestras terrazas durante más de 4 años y la destrucción de casas y jardines en otros casos. Si la playa hubiera estado regenerada como ahora, a pesar de la fuerza de los nuevos temporales no se hubieran visto afectadas las casas", explica Marín.

Por eso hoy nuevamente exigirán "la paralización de los deslindes y un replanteamiento del tema, que se haga seriamente por parte de todos los grupos políticos y se pueda hacer un cambio de una Ley nacional de Costas obsoleta e injusta".

"Con el deslinde anterior del año 77, porque en el 95 iniciaron uno que no concluyeron, y regenerando todas las playas de Dénia ya que en 30 años no se ha hecho nada, no hacia falta nuevo deslinde y no se afectaba ninguna casa. Y al regenerar también se ampliaba el dominio público sin perjudicar a ningún vecino", resume Marín.