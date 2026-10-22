Elda busca director para su instituto de desarrollo: 70.276 euros de sueldo y experiencia directiva

El Ayuntamiento de Elda busca una persona para dirigir el Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos (Idelsa), un puesto directivo que cuenta con una retribución bruta anual de 70.276,61 euros.

La convocatoria exige titulación universitaria y experiencia en dirección y gestión para quienes procedan del sector privado.

Las bases del proceso de selección se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) del 20 de octubre de 2026. El puesto se cubrirá mediante el procedimiento de libre designación, atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad.

Más de 70.000 euros

La plaza de director de IDELSA tiene asignado un salario bruto anual de 70.276,61 euros para 2026. Esta cantidad se desglosa en un sueldo base de 18.358,98 euros, un complemento de destino de 15.216,46 euros y un complemento específico de 36.701,17 euros.

La persona seleccionada se encargará de la gestión administrativa y la dirección del organismo autónomo, dependiente del Ayuntamiento de Elda. Entre sus funciones figuran coordinar y supervisar los servicios, departamentos y personal, elaborar propuestas de actuación y colaborar en la preparación de la memoria anual de gestión y del presupuesto.

Requisitos

Para optar al puesto es necesario contar con un grado universitario o una licenciatura obtenida conforme a la anterior ordenación académica. Además, las bases contemplan distintas vías de acceso en función de la situación profesional de los candidatos.

Pueden presentarse funcionarios de carrera de las administraciones públicas pertenecientes a los grupos A1 o A2, así como personal laboral de las administraciones públicas en activo con titulación universitaria superior.

También pueden optar profesionales del sector privado que dispongan de titulación universitaria y acrediten más de cinco años de experiencia en dirección, organización y gestión de empresas o entidades públicas.

Cómo se elegirá al candidato

El proceso tendrá en cuenta la relación de la titulación académica con áreas como Administración de Empresas, Economía, Administración Pública o Derecho.

También se valorarán la formación complementaria y la experiencia acreditada en puestos relacionados con la dirección y gestión de organismos, entidades públicas o empresas vinculadas a las competencias de Idelsa.

Las personas candidatas serán convocadas a una entrevista para evaluar su trayectoria profesional, sus conocimientos y su adecuación al puesto. Una comisión técnica valorará las solicitudes y emitirá un informe, mientras que el nombramiento corresponderá al Consejo Rector de Idelsa.

Plazo para solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del organismo o por las vías previstas en la legislación administrativa. Será necesario adjuntar la titulación, el currículum firmado y la documentación acreditativa de los méritos alegados.

"El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, del extracto del anuncio de la presente convocatoria, junto con sus bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia", explican.