El calvario de la mujer encerrada en un maletero en Alicante por 24.000 €: su audaz fuga delata a los captores

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha logrado la detención en Jalance (Valencia) de una pareja acusada de un brutal periplo criminal. Los arrestados son un hombre de 30 años y una mujer de 22, a quienes se les imputan delitos de detención ilegal, agresión sexual, lesiones, robo de vehículo y uso fraudulento de tarjeta.

La investigación comenzó de forma frenética tras recibir un aviso en el 091. Varios ciudadanos alertaron haber presenciado una escena estremecedora: una mujer maniatada saliendo del maletero de un coche para refugiarse desesperadamente en una estación de servicio.

Agentes de la Comisaría de Elda-Petrer se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos. Encontraron a la víctima escondida en los aseos de la gasolinera, en un estado de extremo nerviosismo y pánico. La mujer tenía las manos atadas con cuerdas y la boca tapada con un calcetín sujeto por cinta adhesiva, lo que le impedía emitir palabra alguna.

Una vez que los agentes lograron asistirla y liberarla de sus ataduras, la víctima relató un calvario de varios días. Según su testimonio, los agresores eran dos personas que convivían con ella desde hacía unos días en su propio domicilio de Guardamar del Segura.

Sin previo aviso, la pareja la ató de pies y manos. Durante el cautiverio, que se prolongó durante dos días en la vivienda, la mujer fue víctima de agresiones sexuales y fue obligada bajo coacción a realizar diversas transferencias bancarias desde sus cuentas personales.

Tras el encierro en la casa, los agresores la introdujeron a la fuerza en el maletero de su propio vehículo. El plan de los captores se vio truncado cuando realizaron una parada técnica cerca de una gasolinera en Petrer para pedir comida en un establecimiento cercano.

Fue en ese descuido cuando la mujer logró zafarse, salir del maletero y buscar refugio. Al percatarse de que la víctima había escapado y estaba pidiendo ayuda, los presuntos autores emprendieron una huida a gran velocidad a bordo del coche de la víctima.

La alerta policial se difundió rápidamente a todas las patrullas y cuerpos de seguridad. Poco después, una dotación de la Guardia Civil de Cofrentes localizó el vehículo sospechoso circulando por la localidad de Jalance. Tras darles el alto, identificaron a los dos ocupantes y procedieron a su detención inmediata.

En el registro posterior del coche, realizado por especialistas de la Guardia Civil de Requena, se hallaron pruebas contundentes: un cuchillo de cocina de 33 centímetros, restos de la cuerda de alambre y la cinta de embalar usadas para inmovilizar a la mujer.

Además, los agentes recuperaron 4.286,25 euros en efectivo y varios teléfonos móviles de alta gama valorados en más de 3.000 euros, que habían sido comprados el mismo día con la tarjeta de la víctima.

El registro en el domicilio de Guardamar del Segura confirmó la violencia del suceso, localizándose más útiles empleados para la inmovilización de la mujer. Las investigaciones económicas revelaron que el perjuicio total causado a la víctima supera los 24.000 euros, incluyendo extracciones, transferencias e incluso intentos de solicitar créditos bancarios a su nombre.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición judicial en Torrevieja, donde el Juez ha dictado el ingreso inmediato en prisión para ambos por la gravedad de los hechos.