La Policía detiene a dos personas en Elda por usar documentación falsa para realizar trámites de extranjería

La Policía Nacional ha detenido en Elda a dos personas, un hombre y una mujer de 54 y 61 años, respectivamente, acusadas de utilizar documentación falsa para realizar trámites en materia de extranjería, según han informado este sábado fuentes policiales.

La actuación se inició cuando una mujer se personó en la Unidad de Documentación con el objetivo de obtener un permiso que le habilitara para trabajar por cuenta propia en España y para lo que presentó documentación presuntamente falsificada.

Su detención permitió abrir una investigación que condujo a la identificación y localización de un segundo implicado, un varón acusado de facilitar documentos fraudulentos a ciudadanos extranjeros a cambio de 250 euros por cada uno.

Los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Elda-Petrer detectaron la irregularidad de la documentación presentada, lo que resultó clave para el desarrollo de la investigación.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda.



