El aviso de la Policía Nacional a los médicos: por qué deben quitar grapadoras y bolígrafos de sus mesas

El taller en Elda tiene un enfoque práctico para saber cómo actuar ante un agresor.

Gana distancia y escapa. Cuatro palabras que resumen la urgencia del aviso que lanza la Policía Nacional a los médicos en un taller práctico en la provincia de Alicante. No hay margen para dudas, resaltan, tolerancia cero y anticipación son claves para afrontar el problema creciente de las agresiones a sanitarios.

Elda es el escenario de este encuentro que organiza el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) en el marco del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos. Los mensajes que han impartido los agentes han sido muy claros y concretos a los profesionales.

Una de las claves es la importancia de adecuar el entorno de trabajo y entender que la mesa de consulta puede ser ya una barrera defensiva. Por eso marcan que hay que mantener siempre despejada una vía de salida y que el escritorio ayuda a la seguridad al mantener la distancia del agresor.

En esa línea piden adelantarse y saber retirar de la mesa cualquier objeto potencialmente peligroso, como tijeras, grapadoras, cúteres o incluso bolígrafos, que un paciente alterado podría utilizar como arma improvisada.

Ante una escalada de tensión, la Policía aconseja al médico ponerse en pie y situarse detrás de la silla, utilizándola también como elemento de protección.

Estos son ejemplos del enfoque práctico que han adoptado y en el que el inspector Álvaro Dorado, experto en defensa personal de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Alicante, ha compartido maniobras sencillas.

Sorprender y escapar

Dorado se ha centrado en consejos de autoprotección orientados a "sorprender y escapar" en caso de invasión de la zona de seguridad del médico. E igual que los objetos cotidianos pueden servir para atacar, también hay que entenderlos como recursos defensivos, como un bolígrafo, para ganar tiempo y pedir auxilio.

Durante la sesión, el inspector Vicente Romero ha insistido en que el silencio favorece la impunidad y la reincidencia. Ha recordado a los 50 profesionales asistentes que denunciar, incluso agresiones verbales, insultos o amenazas, es fundamental.

"Según los datos compartidos en el último Congreso de Derecho Sanitario, ninguno de los agresores detenidos por la Policía Nacional que habían pasado a disposición judicial, fueron reincidentes", ha subrayado el inspector. De ahí que reiterara la capacidad disuasoria de la denuncia.

El taller también ha repasado herramientas de auxilio inmediato como el botón SOS personal sanitario, el contacto del servicio de seguridad privada del centro y los teléfonos de emergencia 091 y 112.

La apertura del evento ha corrido a cargo del doctor Alfredo Jordán, director médico de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda; el doctor Hermann Schwarz, presidente del COMA; el comisario Bernardo Alonso, jefe provincial de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana; y el doctor Francisco Ponce, director territorial de Sanidad.

Todos han coincidido en la necesidad de unidad para erradicar este problema y avanzar hacia un entorno asistencial más seguro, digno y humano.