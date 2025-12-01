En cuatro años Elda multiplica por cinco las licencias para convertir locales en vivienda

El mercado de la vivienda en el corazón de la provincia de Alicante se está transformando con la transformación de locales comerciales en hogares. El Ayuntamiento presenta los datos de Urbanismo que recogen cómo se ha multiplicado por cinco la demanda de estos cambios en los últimos cuatro años.

Esta tendencia al alza se traduce en 51 autorizaciones este 2025 frente a las 11 que se solicitaron en 2022. Esta, como remarcan las fuentes municipales, se ha convertido en una de las principales vías para ampliar el parque residencial en la ciudad.

Esta aceleración que reflejan los datos suma un total de 102 licencias entre esos años. Para el consistorio se trata de una muestra del creciente interés por adaptar espacios infrautilizados a las necesidades actuales de vivienda.

El detalle de los datos refleja la rapidez con la que está sumando el fenómeno. En 2022 fueron 11 licencias, 16 en 2023, 24 en 2024 y un salto significativo en 2025, cuando se alcanzaron las 51 autorizaciones.

Y al interpretar las cifras, el Ayuntamiento destaca que con estos locales reformados se busca también la apuesta decidida por la accesibilidad. La mayoría de los proyectos incluyen aseos adaptados, eliminación de escalones o desniveles, puertas más anchas y otras mejoras orientadas a facilitar la movilidad.

La mejora de la accesibilidad no solo se ha centrado en los cambios de uso o la reforma interior de los locales. También ha sido clave la instalación o sustitución de ascensores en edificios residenciales. Las zonas que más licencias han recibido para convertir locales en vivienda son las mismas que lideran las autorizaciones para esta alternativa a las escaleras.

Y estas zonas coinciden con los barrios que han sido objeto de recientes procesos de reurbanización. Sectores como Feria-Cocoliche o Alfonso XIII destacan por el impulso que han experimentado, convirtiéndose en focos de renovación urbana y dinamización inmobiliaria.

Los ascensores

En 2023 se concedieron 15 licencias para este tipo de actuaciones, el doble que en 2020, cuando solo se otorgaron siete. Entre 2020 y 2023, Urbanismo tramitó un total de 44 licencias vinculadas a la instalación, modificación o ampliación de ascensores, así como a la eliminación de barreras arquitectónicas mediante estos sistemas.

La tendencia al alza es clara si se compara con el periodo anterior: entre 2016 y 2019 se gestionaron 29 licencias. En conjunto, desde 2016 y hasta el inicio de 2024 se han tramitado 73 licencias relacionadas con estos trabajos.

La distribución geográfica de estas intervenciones muestra una concentración significativa en determinados barrios. La mayoría se han realizado en Nueva Fraternidad y Centro (35,7 %), seguido de San Francisco (12,5 %), Ficia-Cocoliche (10,71 %) y Fraternidad (10,71 %).

El Ayuntamiento concluye que con estas cifras se prueba que las actuaciones de renovación urbana, unidas a las necesidades de accesibilidad y adaptación del parque inmobiliario, están impulsando una transformación profunda en el tejido residencial de la ciudad.

En conjunto, el incremento de licencias para la conversión de locales en viviendas y para la instalación de ascensores refleja una dinámica urbana enfocada en mejorar la habitabilidad, promover la accesibilidad universal y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en la ciudad.