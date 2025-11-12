Paula Vázquez celebra en Elda ser la Mejor Calzada de España 2025: "Me siento como en un cuento"

La directora del Museo del Calzado, Andrea Paños; la presentadora Paula Vázquez; y el alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

La popular presentadora de televisión Paula Vázquez ha aterrizado este miércoles en Elda para iniciar los actos de celebración que la reconocen como la Mujer Mejor Calzada de España 2025.

Este galardón honorífico, creado en el año 2000 por el fundador del Museo del Calzado, José María Amat Amer, junto al cineasta Luis García Berlanga, busca destacar a figuras femeninas de prestigio que actúen como embajadoras de la calidad y el diseño del calzado español.

La agenda de Paula Vázquez ha arrancado a las 11:00h en el Ayuntamiento de Elda, donde ha tenido lugar la Firma de Honor en el Libro de la ciudad.

La Mejor Calzada, un privilegio

Durante la firma, Paula Vázquez ha manifestado que se siente muy privilegiada y honrada por el reconocimiento. "Me siento sobre todo muy envidiada por el resto de mis compañeras, por poder estar aquí y visitar algunas fábricas", ha comentado.

La presentadora ha visitado después la fábrica de calzado de Magrit, marca que le ha hecho entrega de uno de sus mejores pares de zapatos.

Vázquez subraya la importancia que tiene el zapato para las mujeres y destaca la necesidad de poner en valor la labor de Elda. Reitera su "compromiso absoluto de presumir de los zapatos de Elda y de su buen hacer de los artesanos".

El alcalde, Rubén Alfaro, y la presentadora, Paula Vázquez, durante la firma en el libro de Honor de la ciudad

La presentadora menciona además la gran coincidencia de esta visita con el estreno de su programa, algo que estuvo comentando durante la noche del martes en la Revuelta de Broncano.

Una mujer "referente"

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, expresa su satisfacción por la presencia de Paula Vázquez, a quien califica como una mujer que, a lo largo de su carrera, "ha sido referente de muchas mujeres".

El edil señala que es un placer que una mujer con su trayectoria vaya a representar el calzado de la ciudad. Recuerda que el origen de la industria eldense se remonta a mitad del siglo XIX y enfatiza que la ciudad de hoy "es lo que es gracias al calzado".

El alcalde de Elda y Paula Vázquez entrando al Museo del Calzado.

Alfaro destaca que la galardonada tendrá la responsabilidad de representar "un trozo del corazoncito" de todos los eldenses, incluyendo a quienes trabajan en las fábricas, la industria auxiliar y el sector servicios.

Zapatos con historia

La agenda ha continuado a las 13:00h en el Museo del Calzado, donde se ha realizado la entrega a Paula Vázquez de los pares de zapatos fabricados por las empresas colaboradoras.

En este mismo acto, Paula Vázquez ha donado un par de zapatos personales de los años 90 al Museo, que también son de una firma eldense, 'Pura López'.

Magrit regala un par de zapatos a la presentadora.

La presentadora ha elegido estos zapatos porque le recuerdan a los primeros tacones que tuvo durante su adolescencia. "Pura López ya no existe, pero elegirlos hoy me ha parecido una bonita forma de hilar mi historia con la vuestra".

"Esto es como un cuento para mi", no paraba de repetir la presentadora visiblemente emocionada mientras firmaba en el libro del Museo.

El broche de la Gala

La jornada de Paula Vázquez en Elda continuará esta tarde. A las 19:15h, se llevará a cabo el Descubrimiento de la Placa con su nombre en el Bulevar de la Mejor Calzada, ubicado en la Calle Dahellos.

Posteriormente, a las 20:00h, se celebrará la solemne Gala Mejor Calzada en el Teatro Castelar. Durante este evento anual, que se celebra ante personalidades y empresarios del sector, Paula Vázquez recibirá formalmente el trofeo y el alfiler con el símbolo del Zapato Alado, el cual representa el espíritu del galardón y la responsabilidad de "hacer volar" a la industria, obviando cualquier frontera.