Detienen a un hombre de 68 años por realizar tocamientos a niñas en una piscina de Elche

Un policía local de Elche en las piscinas municipales del Toscar. Ayuntamiento de Elche

Un hombre de 68 años ha sido detenido por realizar tocamientos inapropiados a distintas niñas mientras se encontraban en las piscinas municipales del Toscar, en Elche.

El arresto se produjo el pasado 7 de julio, después de que la Policía Local de Elche recibiera un aviso la Central 092 por parte de la empleada del control de acceso a las piscinas, quien solicitaba presencia policial por unos presuntos tocamientos a una menor por parte del hombre en las instalaciones.

A su llegada, los agentes fueron requeridos por personal del recinto, que señaló al varón presuntamente implicado.

Mientras procedían a su identificación, varias madres y menores se acercaron a los agentes para manifestar que el mismo hombre habría realizado tocamientos inapropiados a distintas niñas mientras se encontraban en la piscina. Los agentes recabaron la información aportada por las madres, menores y testigos presentes, quienes coincidieron en señalar al mismo varón.

Algunas usuarias también indicaron que la conducta del hombre ya les había resultado extraña en días anteriores, especialmente por su aproximación a menores en el recinto.

Ante los hechos relatados y la información recabada, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, informándole de sus derechos y trasladándolo posteriormente para la práctica de las diligencias correspondientes.

La Policía Local de Elche recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier comportamiento inapropiado hacia menores en espacios públicos, piscinas, parques o instalaciones deportivas.

"La rápida reacción de familiares, testigos y personal del recinto es fundamental para proteger a los menores y facilitar la intervención policial", sostiene el cuerpo.

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