Los delincuentes reincidentes causan más del 30 % de los delitos en Carrús: la nueva ley los enviará 3 años a prisión

Una patrulla de la Policía Local de Elche identifica a unos hombres en el parque 1 de Mayo. Jorge Verdú

La nueva ley contra la multirreincidencia, que entró en vigor el pasado viernes, busca acabar con los hurtos menores que causan estragos en determinados barrios de España. Uno de los más afectados es el de Carrús (Elche), donde los delincuentes reincidentes cometen más del 30 % de las infracciones.

Este barrio, conocido como uno de los más pobres de España, es también uno de los más inseguros de toda la provincia y donde los vecinos llevan años reclamando mayor seguridad en sus calles.

Desde el propio municipio se había solicitado al Gobierno central endurecer las penas para castigar a los delincuentes que siembran una y otra vez el caos en las calles del barrio.

Con la nueva norma, las personas que hayan sido condenadas tres veces por hurtos u otros delitos leves (menos de 400 euros), que antes no comportaban penas de prisión, ahora podrán enfrentarse a hasta tres años de encarcelamiento.

Hasta el momento, muchos de estos casos se resolvían con multas o sanciones menores que devolvían a los delincuentes a las calles en cuestión de horas, lo que generaba una sensación de impunidad y una sobrecarga para los policías locales, que se veían obligados a arrestar múltiples veces a las mismas caras.

La propuesta fue impulsada por Junts en 2024 y finalmente aprobada el pasado 26 de marzo gracias al respaldo de la oposición.

Tras superar los desacuerdos, la medida ha sido adoptada para frenar la reincidencia en todo el territorio nacional y disuadir a los ladrones que cometen hurtos de forma repetida.

Más allá de Elche, toda la provincia se beneficiará de la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pues los hurtos fueron el delito más frecuente en el territorio durante 2025, con más de 28.000 casos.

Esto supone que, aproximadamente, por cada 10.000 alicantinos se cometieron 140 hurtos. Pero la ley no solo pretende aumentar la seguridad de los ciudadanos, sino también la de los pequeños comercios, que suelen ser los más afectados por este tipo de delitos.

Otros puntos calientes de la provincia señalados por la impunidad de este tipo de infractores y en los que la medida tendrá mayor impacto serán barrios como el Rincón de Loix (Benidorm) o Juan XIII (Alicante).

También se han aumentado las penas para casos de estafa, un delito imparable en la provincia que ya supone la segunda infracción más frecuente que sufren los alicantinos.

Con más de 17.000 casos en 2025, se consolida como el principal ciberdelito, con un aumento del 10 % respecto a 2024 y cifras que no dejan de crecer año tras año y que llevan al límite a las unidades policiales de ciberdelincuencia.

Por otro lado, la ley también ha incorporado sanciones específicas para delitos relacionados con el fraude eléctrico en plantaciones ilegales y el suministro de combustible a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.