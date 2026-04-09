Detienen a cuatro menores por intentar descarrilar el tren Alicante-Murcia a su paso por Elche

Una "gamberrada" que pudo terminar en tragedia. La Policía Local de Elche ha detenido a cuatro menores de edad acusados de un presunto delito contra la seguridad tras colocar objetos contundentes sobre las vías de la línea ferroviaria Alicante-Murcia.

El incidente tuvo lugar en el tramo que discurre por la zona de Altabix, concretamente en las inmediaciones del camino de las Canteras.

La alerta saltó tras el aviso de la presencia de varios jóvenes manipulando la vía férrea. Al llegar las patrullas, los implicados intentaron huir por un puente próximo, aunque fueron interceptados tras una rápida coordinación policial. Durante la persecución, uno de los menores sufrió una caída y tuvo que ser atendido en un centro de salud.

La gravedad de los hechos ha sido confirmada tanto por Renfe como por técnicos de Adif. Tras inspeccionar la zona, los expertos aseguraron que los elementos situados sobre los raíles tenían entidad suficiente para provocar el descarrilamiento de los convoyes.

Los daños no se limitarían a ello ya que incluyen también fracturas graves en el carril y daños estructurales en la parte inferior de los trenes.

El tramo afectado es una zona de paso habitual de trenes de Cercanías que transportan a numerosos pasajeros. La intervención de los agentes ha evitado que los objetos llegaran a impactar con algún convoy, lo que habría derivado en un accidente ferroviario de consecuencias imprevisibles.

Los cuatro menores han sido trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias. Tras prestar declaración, han quedado bajo la custodia de sus padres y tutores legales, a la espera de las decisiones que tome la Fiscalía de Menores dadas las "extremas consecuencias" que podrían haber acarreado sus actos.

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