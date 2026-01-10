Ya es oficial, este es uno de los municipios de la Comunitat Valenciana con las ayudas más altas para la natalidad: 1.000 €

Una madre y su hijo en una exposición en Elche sobre la lactancia organizada en el mandato anterior.

Elche quiere ser bandera de las políticas de natalidad en la Comunitat Valenciana. Con hasta mil euros para las demandantes, se sitúa entre las ayudas más altas que así se especifican en el territorio. Y de gestionarlo se encarga una mujer, la vicealcaldesa de Vox, Aurora Rodil.

"Hemos logrado que la familia sea el centro de todas las políticas municipales", afirma Rodil, quien advierte que "en toda España y en toda Europa nos estamos convirtiendo en un continente viejo y sin natalidad no hay futuro".

La concejala explica que en Elche aplican una "política integral de natalidad donde las ayudas son solo uno de los puntos para apoyar este tema". La subvención principal consiste en un pago único de 1.000 euros destinado a cubrir los gastos propios del nacimiento.

Rodil detalla que este apoyo se dirige a "todas las familias numerosas a partir del tercer hijo y también a las mamás que están solas y que tienen un embarazo no esperado". En estos casos, la edil subraya: "apostamos por la vida porque defendemos el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural".

Más allá de la prestación económica, el consistorio ofrece recursos habitacionales. "Tenemos tres pisos compartidos para que las mamás puedan vivir ahí su embarazo y también tengan su bebé", explica la concejala. Actualmente cuentan con 15 plazas mediante un convenio con la asociación Abrazo de Luz.

En estos hogares, las madres reciben "comida gratis, todos los servicios gratis" y cuentan con una "canguroteca" para que sus hijos estén cuidados mientras ellas se forman. El objetivo es que logren una "independencia progresiva" a través de la inserción en el mercado laboral.

La visión de la concejalía rechaza la separación de familias por motivos económicos. "No queremos separar a mamá de un hijo porque creemos que llevarlo por una razón social económica es una herida que difícilmente se cure", sentencia Rodil al hablar de sus nuevas unidades habitacionales de emergencia.

Respecto a la tramitación de estas ayudas, Rodil aclara que el presupuesto suele estar listo tras los periodos de alegaciones, cubriendo generalmente los nacimientos de todo el año natural, de enero a diciembre. "La convocatoria será prontísimo", asegura la edil sobre los trámites administrativos en curso.

A continuación, se detallan las cláusulas y requisitos para las ayudas de 2025, que según lo previsto se mantendrán para este 2026. Primero, las beneficiarias pueden ser mujeres que tengan un tercer hijo o sucesivos, y mujeres con un hijo que vivan solas (o con otros hijos menores) en situación de vulnerabilidad económica.

El empadronamiento

El empadronamiento es uno de los requisitos clave. En este caso se exige una antigüedad mínima de tres años en el padrón municipal. Del mismo modo, esta ayuda será incompatible con haberla percibido en el ejercicio anterior.

El plazo de solicitud está pendiente de concretarse. En 2025 este se lanzó en todo el mes de junio. Para confirmar se puede consultar en el correo familia@elche.es y el teléfono 634 995 565.