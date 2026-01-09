Elche lo confirma: el autobús urbano será gratuito para los menores de 15 años durante todo el año 2026

El autobús urbano de Elche será gratuito para los menores de 15 años hasta el 31 de diciembre de 2026. El Ayuntamiento confirma así la prórroga de una medida que busca facilitar la movilidad diaria de niños y adolescentes y aliviar el gasto de las familias durante todo el próximo año.

Las ayudas al transporte público se consolidan como una herramienta clave para fomentar hábitos sostenibles desde edades tempranas.

Facilitar el acceso al autobús no solo reduce el uso del vehículo privado, sino que impulsa la autonomía de los jóvenes y refuerza la igualdad de oportunidades, especialmente en un contexto de encarecimiento generalizado del coste de la vida.

En este escenario, el Ayuntamiento de Elche mantiene su apuesta por una movilidad accesible y socialmente responsable. La gratuidad para los menores de 15 años se suma a un amplio paquete de descuentos que beneficiará a estudiantes, jóvenes y usuarios habituales del transporte público municipal.

La medida permitirá que los menores de 15 años viajen gratis en el autobús urbano durante todo 2026. Para acceder a esta gratuidad será necesario disponer de la Tarjeta de Movilidad municipal, que puede solicitarse tanto a través de la sede electrónica del Ayuntamiento como en cualquiera de las oficinas de la OMAC.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, explica que los menores de 15 años que no estén empadronados en Elche también podrán beneficiarse de esta iniciativa.

En estos casos, se les expedirá una tarjeta provisional que tendrá validez hasta el final del periodo de subvención, según informan desde el Ayuntamiento de Elche.

Descuentos para usuarios habituales

La política de ayudas no se limita a la gratuidad infantil. Durante todo el año 2026, los usuarios de entre 15 y 25 años contarán con una subvención del 50% en el Bus Lliure.

El resto de viajeros también verá reducido el coste del transporte, con una bonificación del 40% en los bonos ordinario, mensual y de familia numerosa.

El gerente de operaciones de Avanza Elche, Ángel Luis Andreu, destaca que, aunque en esta ocasión no era obligatoria la aportación municipal adicional del 20% que complementa la subvención del Ministerio, el Ayuntamiento ha decidido asumirla para mantener los descuentos.

Nuevas tarifas en 2026

Con la aplicación de estas bonificaciones, el bono ordinario de 10 viajes tendrá un precio de 5,05 euros. El bono de familia numerosa, también de 10 viajes, costará 3,85 euros, mientras que el bono mensual se sitúa en 16,30 euros.

Por su parte, el Bus Lliure para mayores de 15 y menores de 26 años tendrá un coste de 10 euros por trimestre.

Desde el gobierno municipal insisten en el carácter social de estas medidas.

El edil de Servicios Públicos subraya que "se trata de una inversión social, ya que no hay nada más transversal que la movilidad", una idea que, como recalca Guilabert, define la estrategia del Ayuntamiento para 2026.