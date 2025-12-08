El Martínez Valero pone en órbita al Elche

Los jugadores del Elche celebran en el Martínez Valero un gol ante el Girona. Elche CF

El Martínez Valero se ha convertido en los últimos tiempos en un bastión inexpugnable para los rivales del Elche. Donde años atrás se acumulaban miedos y dudas, ahora crece una certeza: el equipo se siente fuerte, arropado y dueño del escenario, tanto en el juego como en el marcador.

La victoria ante el Girona (3-0) confirmó una tendencia imparable que no resiste comparación con otras temporadas a estas alturas del curso.

El Elche suma 16 puntos como local en las ocho jornadas disputadas esta temporada, uno más de los que logró (15) en los 19 partidos de su última campaña en Primera, aquella 2022-23 en la que acabó descendiendo como colista.

El ambiente también ha cambiado. No es casual que este curso el club haya batido su récord histórico de abonados, superando los 27.000. Esa masa, que colorea el estadio y anima como nunca, se ha convertido en un factor determinante. Si la permanencia se cimenta como local, el Elche está cumpliendo el guión al pie de la letra.

El contraste con la última etapa en la élite es apabullante. Hace dos temporadas, el Elche solo pudo celebrar tres victorias en su estadio —ante Villarreal (3-1), Rayo Vallecano (4-0) y Atlético de Madrid (1-0), dos de ellas ya con el equipo descendido— y rascar seis empates frente a Almería, Mallorca, Osasuna, Valladolid, Sevilla y Cádiz. Había barra libre en el Martínez Valero, pero para los rivales.

Hoy, el relato ha cambiado de forma radical. En el presente curso, el equipo de Eder Sarabia aún no ha perdido en el Martínez Valero y ha puntuado ante Celta de Vigo (2-1), Betis (1-1), Athletic Club (0-0), Real Sociedad (1-1) y Real Madrid (2-2), equipos acostumbrados a navegar por Europa, y además ha ganado al Levante (2-0), al Real Oviedo (1-0) y al citado Girona.

Estas tres últimas víctimas ocupan actualmente posiciones de descenso, por lo que los puntos sumados multiplican su valor ante hipotéticos golaverajes o triples empates en el tramo final del curso.

Los ocho partidos sin derrota de este curso, sumados a los últimos cuatro duelos de su anterior campaña en Primera, elevan la racha en el Martínez Valero a 12 encuentros como local sin caer en la élite. El último equipo que salió victorioso del coliseo franjiverde fue el Valencia (0-2) en abril de 2023.

Conexión

El técnico del Elche, Eder Sarabia, intenta mantener los pies del equipo en el suelo, pero siempre con la mirada elevada. Para él, la explicación va más allá de la estadística.

“Lo que vivimos en casa tiene mucho que ver con la conexión que generamos el año pasado con la afición”, recordó tras el triunfo ante el Girona. Esa simbiosis —amplificada este curso por un estadio lleno como nunca— ha devuelto al Martínez Valero el papel de fortaleza que siempre se asume imprescindible para cualquier aspirante a la permanencia.

Confirmada la solidez como local, Sarabia no se conforma. El técnico ya fija el siguiente objetivo en el horizonte inmediato para continuar evolucionando con su equipo. “Ya toca ganar fuera”, señaló con un punto de desafío y la vista puesta en Mallorca, escenario que suele ser propicio para los ilicitanos.