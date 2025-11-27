Estas son las actividades de Navidad que no te puedes perder en Elche

Elche da la bienvenida a la Navidad con un completo programa de actividades que combina tradición, cultura, ocio familiar y celebraciones religiosas.

La ciudad encenderá el espíritu navideño el 29 de noviembre con el encendido oficial de luces en la Plaça de Baix, un acto que contará con la participación de la Banda Sinfónica y la Escolanía del Misteri d’Elx.

Ese mismo día se inaugurará también el Mercado de Navidad, que se instalará entre la Plaça de Baix y la Glorieta y donde se ofrecerán productos artesanales, decoración festiva y actuaciones en directo.

La programación continuará el 6 de diciembre con el Pregón de Navidad y la apertura del Belén Municipal, una de las principales atracciones de estas fechas.

A él se suman otros nacimientos repartidos por la ciudad, como el tradicional pesebre de la Plaça de Baix, el Belén de la Basílica de Santa María con figuras a tamaño real o el Belén Monumental del Congreso Eucarístico, cuyas piezas superan los tres metros de altura.

Para los más pequeños, el carrusel navideño de la Plaça de Baix y la Feria de Navidad del Paseo de la Estación volverán a ser puntos de referencia que abrirán del 6 de diciembre al 6 de enero.

Además, Exponadal, la feria de ocio infantil, se celebrará del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, con hinchables, atracciones, food trucks y actividades para toda la familia.

Elche mantiene además su arraigada celebración de las Fiestas de la Venida de la Virgen, que tendrán lugar los días 28 y 29 de diciembre, con la romería desde la playa, la carrera de Cantó y la procesión posterior. El deporte también estará presente con la San Silvestre Ilicitana, que se correrá el 31 de diciembre.

El Campamento Real, instalado en la Torre de los Vaillo, abrirá los días 3, 4 y 5 de enero, mientras que la Cabalgata, prevista para el 5 de enero a las 18:00 horas, recorrerá las principales calles de la ciudad antes de la tradicional quema de les Atxes.