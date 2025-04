La Generalitat Valenciana reclama al Gobierno ayudas a la regeneración urbana para evitar riesgos en barrios deteriorados

El viernes, después de las inspecciones realizadas por los técnicos municipales de Elche en el bloque 8 de la calle Palombar del barrio de San Antón, se desalojó como medida preventiva de las dos escaleras restantes, los portales 1 y 7, un total de 36 viviendas en total, 18 por cada escalera. Estos desalojos se suman a los producidos el miércoles en las escaleras 3 y 5, con 61 personas realojadas.

La situación era insostenible y el informe técnico de la arquitecta municipal y el arquitecto técnico señalaba la "amenaza de una ruina inminente" exigiendo el desalojo de viviendas y locales del bloque, corte de los suministros, precintado o vallado de la acera de la fachada del edificio, estableciendo un perímetro de protección, entre otras medidas.

Ahora estos problemas se han producido en Elche, pero pueden darse en barrios de cualquier ciudad de la Comunitat Valenciana. Por eso, la Generalitat reclama al Gobierno que retome las ayudas a la Regeneración Urbana que eliminó del Plan Estatal de Vivienda poniendo en peligro barrios deteriorados como el de San Antón en Elche.





A través de la dirección general de Vivienda, la Generalitat ha enviado una carta al Gobierno de España en la que solicita la incorporación de las Ayudas a las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que eliminó en el Plan 2022-2025, "dejando abandonados y poniendo en peligro barrios deteriorados y que ya estaban en fase de regeneración como el barrio de San Antón de Elche".



La carta, fechada el 13 de marzo de 2025, lamenta que "el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, no desarrolla un programa de ayudas similar al que históricamente se llevaba desarrollando desde hace décadas como los relativos a Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural" y añade que el Real Decreto 853/2021 desarrolló un programa similar pero que no contempla determinadas actuaciones que previamente eran subvencionarles, como es el caso de renovación de nuevos edificios, previa demolición del existente.



En este punto, explica que "algunos de los ayuntamientos ya habían planteado actuaciones de renovación en casos en los que la edificación estaba tan dañada, en la que no era viable su rehabilitación" y el equipo de Vivienda de la Generalitat hace “mención especial para las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Elche en el Barrio de San Antón".

"Actuaciones -prosigue el escrito- que han necesitado un instrumento urbanístico (Plan de Reforma Interior de Mejora), a fin de posibilitar la renovación de un barrio entero de más de 1.000 viviendas, y que el Ayuntamiento ha ido ejecutando en varias fases como se puede ver en las áreas suscritas en el 2014 y 2018, que se correspondería con poco más de un tercio del total de viviendas”.

Sin embargo, continúa el documento, "tras la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, el Ayuntamiento de Elche (así como otros ayuntamientos que tuvieran previsto actuar en entornos tan degradados en los que fuera necesario demoler y volver a construir los edificios), ha perdido la posibilidad de recibir ayuda alguna, lo que podría llevar a inviabilizar dicho proyecto".

"Por todo ello, y dado que es una solución que daría respuesta a aquellos ámbitos especialmente dañados, se entiende que sería muy conveniente incluir la posibilidad de actuar sobre edificios que tengan que ser demolidos, y vueltos a construir, ya sea con la reanudación de un programa similar en el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, o su consideración en futuros Planes Estatales", indica la carta remitida al Ministerio de Vivienda.

76 nuevas viviendas en Elche

El secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat, Sebastián Fernández, ha subrayado que "este Consell está trabajando por la recuperación de barrios como el de San Antón desde que accedió a la Generalitat, con el fin de que el Gobierno sea responsable para poder revitalizarlos en el menor tiempo posible y recuperando el tiempo perdido en la anterior legislatura, cuando los Gobiernos de Sánchez y de Ximo Puig permitieron que se aparcaran las ayudas no solo para recuperar edificios sino dar seguridad a los ciudadanos".



Asimismo, el secretario autonómico ha recordado que "el Consell está trabajando sin descanso para poner vivienda en el mercado y, en particular, trabajando en municipios como Elche, donde este año ya se ha licitado la construcción de 76 viviendas asequibles, y continuará buscando fórmulas para impulsar la construcción de viviendas y dar solución a problemas que el Gobierno anterior no supo atajar como es la rehabilitación del barrio de San Antón".