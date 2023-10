Detenido por conducir un monopatín borracho y agredir a un policía en Elche

Un hombre que conducía un patinete eléctrico por Elche ha sido detenido por agredir a un agente de la Policía Local de la localidad cuando se encontraba con síntomas de embriaguez.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre cuando una dotación policial vio a un hombre que conducía un patinete mientras se tambaleaba por haber consumido una gran cantidad de alcohol.

Los agentes le dieron el alto y comprobaron que desprendía un fuerte olor a este tipo de bebidas. En el momento de proceder a su identificación, el sujeto "comenzó a

mostrarse rebelde y nervioso y evitó colaborar con los agentes", asegura la Policía.

Durante su registro superficial se le encontró en el interior del calcetín del pie

izquierdo un trozo de plástico con una sustancia de color blanco, al parecer anfetamina, que le fue intervenida.

La policía realizó posteriormente una prueba de alcoholemia con un resultado en la primera prueba de 0,94 mg en aire espirado, instante en el que el implicado comenzó

a increpar a los agentes con frases en voz alta como: "no sé por qué me

habéis parado, en vez de hacer otras cosas más importantes. No paráis de

tocarme los huevos y no valéis para nada".

Ante este comportamiento, el cuerpo policial manifiesta que "un agente le indicó que dejase de gritar y el sujeto respondió con un empujón", lo que provocó el tropiezo del policía contra un vehículo estacionado. Tras la agresión el hombre, de 40 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Agresiones a agentes

Esta agresión a un agente de Policía en Elche se suma a la reciente detención a un hombre de 49 años por atentado a la autoridad a raíz de agredir a un ciudadano y a un agente.

También el pasado mes de septiembre, una dotación policial en funciones de vigilancia durante un concierto en El Altet observó a un grupo de menores junto con un adulto, al que se acercó de forma acelerada para encararse y abofetearle en la cara.

Los agentes acudieron enseguida al lugar de la agresión para separar a las partes y pedir al implicado que se tranquilizara e identificara, pero se negó en reiteradas ocasiones al grito de: "no os voy a dar nada, dejarme en paz, sois unos pesetas, vosotros ¿qué sois los chulos?". El implicado continuó con esa actitud, hasta que golpeó en el pecho a uno de los agentes y empujó a otro de forma muy agresiva, por lo que fue inmovilizado.

