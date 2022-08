Bonos que vuelan: Elche agota en una hora los descuentos para comprar bicis y patinetes eléctricos

Los bonos para la compra de patinetes y bicicletas habilitados por la concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elche desde la mañana de este miércoles se han agotado en una hora.

Así lo ha confirmado la responsable del área, la edil Esther Díez, después de que ella misma avisara en redes sociales de "los problemas iniciales", a las 9 de la mañana, con la web donde se debían de solicitar estos bonos, los cuales "se han solucionado muy rápido".

El éxito de esta iniciativa “demuestra el interés de los ilicitanos e ilicitanas por el uso del transporte sostenible”, ha asegurado al confirmarse que se han agotado. "Para el Gobierno Municipal es una muy buena noticia que la campaña ‘Elx baja los humos’ haya tenido esta acogida, pues es una de las líneas para el fomento de la movilidad limpia y, también, para aliviar la situación económica de las familias ante la subida del precio del combustible”, ha añadido.

El objetivo es que esta compra de vehículos alternativos se traduzca en un aumento de la movilidad sostenible en el municipio de la mano del resto de impulsos como la construcción de los nuevos carriles bici y la ampliación en más de 20 estaciones el servicio de BiciElx.

“El uso de más bicicletas y patinetes en la ciudad supone contar con barrios y pedanías más limpios y mayor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas. Por eso, vamos a seguir desplegando políticas decididas que hagan del nuestro un municipio verde y saludable”, ha señalado la edil.

Cabe recordar que las personas que han conseguido un bono disponen de 14 días naturales para hacer uso de los mismos en alguno de los comercios adheridos a esta campaña. De esta forma, los bonos no consumidos se pondrán a disposición de los usuarios el día de 24 de agosto a las 9 de la mañana en la web elxbajaloshumos.es tras registrarse previamente en la misma.

Los bonos para bicicletas que no superen los 500 euros de precio serán de 150 o 300 euros; para los kits de electrificación que no superen los 800 euros, habrá bonos de 400 euros; para los patinetes que no superen los 550 euros los usuarios tendrán bonos de 200 o 350 euros; y para bicicletas eléctricas que no superen los 1.800 euros el bono será de 600 euros.

De esta medida se pueden beneficiar personas residentes en el municipio, acreditándose en los establecimientos adheridos a la campaña con el DNI o, en su defecto, con el padrón.