Puri Vives, la edil del PSOE de Elche con el sueldo embargado: "Me han sometido a un linchamiento"

La concejala de Transparencia del Ayuntamiento de Elche, Puri Vives, no ha aclarado las dudas sobre su situación patrimonial en el pleno celebrado este lunes. El PP había forzado su comparecencia desde la oposición para que respondiera a su también situación judicial tras revelar esta formación que tenía el sueldo embargado "por más de 300.000 euros".

En concreto, los populares habían solicitado en el pleno que Vives diera la cara después de que la regidora del PSOE haya optado por el silencio, como pudo comprobar este medio al preguntarle por su versión. Pero para que llegara ese momento, el principal partido de la oposición ha tenido que sortear al resto de grupos, incluido Vox, que no veían con buenos ojos que se llevara al pleno una "situación personal" de una edil. "No vayamos por ese camino", había demandado la portavoz de Vox, Aurora Rodil, al PP.

Sin embargo, y tras salir aprobada la comparecencia de Vives por unanimidad, el portavoz adjunto de los populares, José Navarro, ha dicho mirando a la concejala que "si hoy usted es protagonista de este pleno es por voluntad propia, suya". "Desde mi grupo le pedimos por segunda vez en esta legislatura que diera explicaciones públicas sobre su situación patrimonial y las recamaciones de los acreedores y crediticias que le exigen. A usted ni se le ha visto ni se le ha escuchado, ni una sola palabra y nos vemos visto obligados a tener que acudir a la solicitud de comparecencia en pleno", avanzaba.

Navarro también le ha solicitado su dimisión: "Por iniciativa propia, por decoro, por su propio honor tendría que haber dejado la vida pública", y le ha recordado que en 2015, al poco de prometer el cargo, sí lo hizo: "La legislatura pasada sí que lo hizo, o más bien le forzaron a hacerlo", ha recordado. Entonces, Puri Vives sorprendió con su pronta salida de la política, cuya justificación, si bien dijo que era por cuestión personal, se asoció a una denuncia por la que su marido tenía una empresa su licencia y ella era concejala de Aperturas.

"Se entiende y se comprende que cualquier ciudadano puede verse en esta situación por atravesar un problema de cualquier naturaleza, pero usted es un cargo público y tiene los mismos derechos pero tiene más deberes que elr esto de la ciudadanía", ha continuado José Navarro, quien le ha preguntado directamente si "¿puede prometer que no ha sido condenada por la justicia desde el año 2019 por hacer frente a deudas contraidas por usted?". O, "¿cuál ha sido el motivo por el que usted ha rehuido de la justicia para ser notificada teniendo que acudir la administración judicial al BOE?".

La respuesta

Puri Vives ha comenzado su intervención afirmando que "en ningún caso se ha pedido mi comparecencia para hablar de mi gestión municipal, sino para someterme a un linchamiento personal".

"Hoy el PP ha tratado de convertir este salón de pleno en un lodazal", ha añadido. "Menos mal que hoy se ha demostrado de que no todos somos iguales y no todo vale. Quiero agradecer el apoyo a los grupos de la oposición que han entendido que esta forma de mi vida privada y a mis compañeros del equipo de gobierno que me han apoyado en todo momento".

"Reitero mis disculpas por cualquier error que haya cometido o haya podido cometer en mi vida personal, pero quiero decir a toda la ciudadanía que en ningún caso esto ha afectado ni va afectar en mi responsabilidad municipal a la que dedico con entrega y haciendo todo lo que mejor sé", ha cocluido.

Con estas palabras, el alcalde de Elche, el socialista Carlos González ha cargado nuevamente contra el PP, al que le acusado de acometer "una cacería contra la señora Vives".

Sigue los temas que te interesan