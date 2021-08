Elche nombrará a Nino Hijo Adoptivo de la ciudad.

Elche nombrará este jueves al ex futbolista Juan Francisco Martínez ‘Nino’, retirado el pasado mes de junio a los 41 años, Hijo Adoptivo de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria y a los valores demostrados dentro y fuera del campo, según ha anunciado este miércoles el alcalde, Carlos González,



El alcalde anunció que la Junta Local de Gobierno aprobará el viernes esta decisión, que ya conoce el jugador, y que materializará en un acto solemne que tendrá lugar cuando la situación sanitaria lo permita en el último trimestre del año.



Nino, que ya fue pregonero de las fiestas de la ciudad años atrás, será el undécimo hijo predilecto de la ciudad de Elche, máxima distinción de la ciudad para los no nacidos en la localidad, y el primero desde 1945, según ha detallado el alcalde.



“Es una persona querida, leyenda del fútbol español y nuestra, respetado y querido. Pero por encima de esos datos numéricos su principal mérito es haber sido un deportista con valores, un ejemplo dentro y fuera del campo”, dijo González.



Nino, natural de Vera y casado con una ilicitana, llegó a la ciudad con 17 años para jugar en la cantera del Elche, club del que es el hombre récord al ser el jugador que más partidos oficiales ha disputado y más goles ha anotado.



“Es un ejemplo de deportividad, disciplina, esfuerzo, superación perseverancia y compañerismo. Valores propios del deporte que ha sabido defender fuera y dentro del campo y que le han servido para ser referente de los jóvenes y de la ciudad”, añadió.



“Para el equipo de Gobierno es un auténtico honor reconocer y distinguir a una persona respetada, querida y admirada”, añadió el primer edil.



El exfutbolista, por su parte, agradeció el reconocimiento de la corporación municipal y dijo que, pese a haber logrado muchos éxitos deportivos, el nombramiento de Hijo Adoptivo es algo que valora mucho más una vez que ya se ha retirado.



“Siempre me he sentido muy querido en la ciudad, donde he sentido el calor de todos los ilicitanos”, indicó el excapitán del Elche, quien valoró que se trata de un premio “a la persona, a los valores, a ser buena gente por encima de cualquier profesión”.

Nino anunció su retirada el pasado mes de junio ostentando varios récords tanto en el Elche (ha sido máximo goleador del club y jugador con más partidos) como en el fútbol español: es el mayor goleador de Segunda División, con 194 goles, y el que más partidos ha disputado, 194.

