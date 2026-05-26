Cambios en el autobús al Aeropuerto de Alicante: recortan la espera tras un abril récord de dos millones de viajeros

La línea C-6 es la que conecta la ciudad de Alicante con el aeropuerto de Elche.

La línea C-6 incorpora más vehículos desde el 1 de junio para sumar 92 trayectos diarios y reducir la frecuencia de paso ante el bum de turistas internacionales.

A partir del próximo 1 de junio, bajarse en el Aeropuerto de Alicante o subir desde el centro será más rápido. El eje vertebrador de esta movilidad será la línea C-6 de autobús, que une el centro de la ciudad con el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Este "notable refuerzo" del servicio se organiza para absorber el flujo masivo de turistas después del récord conseguido en 2025 y los datos que se están consiguiendo este año. Según ha informado Vectalia, la empresa concesionaria, se incorporará un vehículo adicional a la flota actual.

Este incremento permitirá elevar el número de expediciones diarias, pasando de los 80 trayectos actuales a un total de 92. El objetivo es dar respuesta al constante "incremento de viajeros registrado en la terminal alicantina".

La mejora será palpable para el usuario con una "reducción de dos minutos en la frecuencia de paso diurna". Durante el día, habrá seis autobuses circulando de manera ininterrumpida.

Además, el servicio mantendrá su operatividad las 24 horas del día. En la franja nocturna, el refuerzo también es significativo, ya que los autobuses pasarán a circular cada 30 minutos.

Esta medida responde al compromiso de ofrecer un transporte "más ágil, cómodo y eficiente" ante una demanda que no deja de crecer. Los datos más recientes así lo avalan.

Este pasado mes de abril de 2026, el aeropuerto registró **1.921.861 pasajeros. Esta cifra supone un espectacular incremento del 10,9 % respecto al mismo mes del año anterior.

El mercado internacional sigue siendo el motor de este crecimiento, con Reino Unido a la cabeza al aportar 637.030 viajeros solo en abril. Le siguen de cerca Alemania, Países Bajos, Polonia y Bélgica.

El contexto del año pasado ya anticipaba esta tendencia alcista. El aeropuerto encadenó récords ininterrumpidos durante todo el verano de 2025.

En junio de 2025, la terminal ya superaba los 1,9 millones de usuarios. Sin embargo, la explosión definitiva llegó en julio, cuando se registró el "mejor dato de la historia con más de 2,1 millones de pasajeros".

Agosto de 2025 no se quedó atrás, cerrando con el "mejor agosto de su historia" al rozar también los 2,1 millones de viajeros. En esos ocho primeros meses del año pasado, ya habían pasado por Alicante más de 13,4 millones de personas.

Con la ampliación del servicio de autobús, se busca facilitar no solo el traslado de turistas, sino también de los "trabajadores que utilizan esta línea en su día a día". La provincia se encamina así a un verano donde la conectividad será clave para mantener el ritmo de un aeropuerto que sigue batiendo sus propias marcas.