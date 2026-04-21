Turisme Comunitat Valenciana ya tiene nueva cúpula estratégica: Jordi Bataller y Fernando García de Miguel asumen el mando técnico

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano en un foro de EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

Turisme Comunitat Valenciana ya tiene definidos los perfiles técnicos que capitanearán la estrategia del sector en lo que queda de legislatura. El Comité de Dirección de la entidad, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 17 de abril, ha aprobado por unanimidad la designación de dos figuras clave para el desarrollo del sector público instrumental de la Generalitat: Jordi Bataller Mompó y Fernando Vicente García de Miguel.

Con estos nombramientos, la Conselleria que dirige Marián Cano busca reforzar áreas críticas para la competitividad de destinos como la Costa Blanca o Benidorm.

El acuerdo otorga responsabilidades específicas en dos de los departamentos con mayor peso en la transformación digital y de gestión del territorio.

Jordi Bataller Mompó será el director de Inteligencia Turística e Innovación. Desde este puesto se encargará de gestionar el análisis de datos y la implantación de nuevas tecnologías en los destinos.

Su área es fundamental para entender el comportamiento de los viajeros y optimizar la toma de decisiones basada en los macrodatos. Bataller toma el relevo de Olivia Estrella, que estaba al cargo hasta el año pasado.

Fernando Vicente García de Miguel es el nuevo jefe de Planificación y Proyectos Estratégicos. De esta forma, asume el mando de los planes a largo plazo y la coordinación de tareas que definen el modelo turístico de la Comunitat Valenciana, incluyendo la captación y gestión de fondos claves.

El nombramiento de Bataller y García de Miguel llega en un momento de plena transformación para la industria turística valenciana. Tras los récords de ocupación registrados el pasado año, la Generalitat busca con este movimiento acelerar la hoja de ruta en materia de inteligencia de destinos y sostenibilidad.

La firma del acuerdo ha sido ratificada por la presidenta y el secretario de Turisme Comunitat Valenciana, cerrando así un proceso de selección técnica que dota de estabilidad a la dirección del organismo para afrontar los retos de la temporada 2026.

Esta renovación de la estructura directiva, impulsada por la Presidencia, se enmarca en el cumplimiento del Decreto 95/2016, que regula la transparencia y el régimen del personal directivo en el sector público valenciano.