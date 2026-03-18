Los hoteles de la Comunitat Valenciana avisan: "Quien quiera irse de vacaciones que compre ya o se complicará"

El sector turístico de la Comunitat Valenciana se prepara para una temporada de alta demanda marcada por la inestabilidad internacional. Fede Fuster, presidente de Hosbec, ha señalado que la situación política en el Oriente Medio está empujando a los viajeros a buscar refugio en destinos percibidos como seguros.

Esta concentración de la demanda en la región tendrá un impacto directo en el coste de las estancias. Según Fuster, el hotelero es el sector que lleva la "competencia perfecta a la máxima expresión" al trabajar estrictamente con el inventario disponible.

"Cuando hay mucha oferta disponible, el precio baja para el mismo producto y habitación; sin embargo, si la demanda se fija en nuestra tierra porque se elige como un destino seguro, efectivamente el precio subirá", ha advertido el responsable de la patronal en declaraciones a EL ESPAÑOL.

A pesar de esta tendencia al alza, Fuster destaca que la Comunitat Valenciana sigue manteniendo una posición extremadamente competitiva en comparación con otros destinos nacionales. De media, los precios en la autonomía son un 20 % más baratos que en otros puntos de España.

El presidente de Hosbec ha puesto ejemplos concretos de este margen de competitividad. "Valencia ciudad tiene unos precios entre un 30 % y un 40 % por debajo de ciudades de su categoría como San Sebastián o Berlín", ha explicado.

En el caso de la provincia de Alicante, la situación es similar, mientras que en Castellón la diferencia es aún más acusada. Fuster afirma que en muchos momentos del año, Castellón está un 50 % por debajo de sus competidores directos.

Para el líder hotelero, existe margen para el crecimiento de los precios, especialmente tras el esfuerzo inversor realizado para subir de categoría los establecimientos. No obstante, el consejo para el consumidor es claro: "Cuanto antes se reserven las vacaciones, mejor".

Ese es un consejo que choca con la realidad del turista español, que espera a última hora. La anticipación garantiza el mejor precio, ya que a medida que se acerca la fecha, el inventario se reduce. "Si te dejas llevar por la última hora, solo quedan las suites o las habitaciones superiores, que son el producto más caro", subraya Fuster.

El presidente apunta que el comportamiento del mercado nacional está empezando a cambiar, aunque todavía lejos de la antelación de los extranjeros. El mercado británico, por ejemplo, suele reservar su habitación para el año siguiente en cuanto termina su estancia actual.

En su análisis del previsible aumento de precios de las vacaciones, Fuster apunta que el precio de la gasolina y el encarecimiento de los vuelos de largo radio harán que las vacaciones de proximidad ganen peso. Eso hará que además de la seguridad, el factor económico del transporte juegue a favor de España.

"La escapada para el cliente nacional o europeo será mucho más económica que ir al Caribe o a Asia", ha indicado, reforzando la idea de que la Comunitat Valenciana será la opción predilecta frente a destinos lejanos. Lo que implica que habrá más personas buscando habitación en el mismo destino.

Ante la cercanía de la Semana Santa y la campaña de verano, el mensaje de la patronal es tajante para quienes no quieran quedarse sin opciones. Fuster confirma que quien desee viajar en estas fechas debe "comprar ya" para evitar complicaciones mayores por la falta de disponibilidad y el aumento de los costes.