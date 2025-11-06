Generalitat y Diputación preocupados por el posible freno al turismo con el aumento de impuestos en Reino Unido

La Comunitat Valenciana depende del Reino Unido. Es el país que más turistas trae a las tres provincias y el peso del sector en la economía de la región es del 16 %. Por eso, se teme cualquier alteración que se produzca. Y con la posibilidad de que el Gobierno laborista de Keir Starmer suba los impuestos se teme que haya quien prefiera destinos más asequibles.

Así lo han reconocido esta miércoles en la World Travel Market, la feria de Londres. El más explícito, José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo tras la reunión con aerolíneas y turoperadores como Jet2, Lufthansa o Easyjet: "Nos han dicho que están ligeramente preocupados por ese anuncio de un posible incremento de impuestos en Reino Unido".

El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, se ha referido esta tarde de forma más general al tema: "Ante las incertidumbres globales, ponemos el acento en esta segunda jornada en cuidar mucho el mercado británico".

Pérez, como alcalde también de Benidorm, sabe lo que representa Reino Unido y así lo ha recordado: "Hablamos de un mercado que es nuestro principal mercado emisor". Prueba de ello, es que "nuestro aeropuerto sigue creciendo en el número de pasajeros, pero hay que reconocer que un 33 % de ellos, cinco millones, son turistas británicos".

Camarero puntualiza que, en todo caso, "veremos si se acaba concretando o no" la decisión del gobierno laborista. Una medida que se plantea como recurso con el que Starmer quiere "un aumento significativo del gasto público corriente y de inversión, en torno al 2 % del PIB en 2026, financiado con mayores impuestos", según analiza el Banco Santander en un informe.

El próximo presupuesto está pendiente de aprobarse y, como recoge la BBC, el primer ministro no se ha atrevido a negar la posibilidad de aumentar los impuestos, como recogía su programa.

En ese panorama, los turoperadores y aerolíneas británicos valoran que en la Comunitat Valenciana no hay una tasa turística que incremente el coste de las vacaciones, como revela Camarero de las conclusiones del encuentro mantenido dentro de la feria inglesa.

Y Pérez subraya que en esta edición el objetivo con el que llega la provincia de Alicante es "volcarnos en el mercado británico", manteniendo lo que considera unas relaciones históricas entre ambos países. Estas de hecho, han contribuido a dibujar el panorama de la provincia de Alicante desde los años 60.

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, propone ofrecer las "experiencias auténticas y diferenciadas que el turista británico cada vez demanda más". Una de las formas que consideran más atractiva para hacerlo es mediante el golf "junto con otros de nuestros productos turísticos".