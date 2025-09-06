Los restaurantes echan en cara a los hoteles el aumento de precios este verano en Alicante: "No han apretado el cinturón"

Cerradas las cuentas de agosto, al repasar los números el sector de la hostelería se encuentra con el duro golpe del descenso de consumo. Una caída que la Asociación de Restaurantes de Alicante atribuye, como la federación de la Comunitat Valenciana, al aumento de precios de hoteles, el auge de los apartamentos turísticos y las olas de calor.

Gabriela Córdoba, presidenta de ARA confirma las declaraciones de la Federación de Hostelería de Valencia, que este jueves reconocía una disminución notable del negocio. Aunque el número de clientes se ha mantenido similar, la facturación ha descendido significativamente.

ARA estima una caída de entre el 15 % y el 20 % en la recaudación durante julio y agosto. Esta situación se atribuye a diversos factores. Córdoba concuerda con que el aumento de precios de los hoteles y la mayor presencia de pisos turísticos han afectado la demanda en restaurantes.

Esta reducción se debe a varios factores, como puntualiza. Y el primero de ellos es que "la economía no está como parece que nos quieren hacer ver", ya que la gente tiene menos dinero para consumir.

El segundo es que los hábitos de consumo han cambiado. Y eso, como señala la FHV, lo atribuye a que los apartamentos turísticos "condicionan" que el turista acuda menos a la restauración y compre la comida para cocinar en el propio alojamiento.

Córdoba lo corrobora. Antes, los turistas "salían como mínimo una vez a comer o a cenar y ahora no. Ahora a lo mejor salen pues tres veces y ya está" en estancias de una semana. A eso se añade que cuando comen fuera, "comparten platos" y piden menos cantidad.

Sobre los precios, Córdoba es clara. "Hay una diferencia importante" entre la subida de hoteles y restaurantes. Los hoteles no tienen el mismo coste de personal, que en restaurantes puede ser el 50 %, razona. Un factor que en los apartamentos turísticos se diferencia aún más.

La FHV resalta que el incremento de precios tanto en el alojamiento como el alquiler vacacional influye más en el turista nacional. Y Córdoba añade que este aumento "no es comparable con la subida de restaurante". Los restaurantes "nos hemos apretado más el cinturón, hemos bajado nuestros beneficios".

En esa línea, considera que hay un factor diferencial entre ambos sectores al abordar los precios: los restaurantes tienen "miedo" a subirlos de la forma en la que lo han hecho los hoteles.

Esto se debe a que "en Alicante, además hay mucha oferta de restaurantes". Los hoteles, con menos oferta, "si lleno, si estoy al 90 % quiere decir que si subo el precio y la gente lo paga, pues lo puedo hacer". Una decisión a la que contribuye que estos cuentan con las reservas anticipadas como termómetro de la demanda.

"Cuando tú vas a una ciudad, lo primero que haces es reservar y pagar el hotel", apunta la presidenta, pero en "el restaurante no es así". Y esa incerteza es la que pesa después al actualizar las cartas.

En un hotel "seguramente en mayo ya sepan que en agosto lo tienen lleno o casi lleno, nosotros no". Por eso, los restaurantes "no nos atrevemos a hacer esas subidas".