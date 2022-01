Los hoteles piden a Ximo Puig retirar el pasaporte Covid en cuanto baje el número de contagios

Los hoteles de la Comunidad Valenciana, agrupados en la patronal Hosbec, quieren que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, retire la obligatoriedad del pasaporte Covid en cuanto la sexta ola pase y los contagios se estabilicen, previsiblemente a finales de febrero. Sus previsiones son que para esa fecha la ocupación remonte debido al avance de la vacunación y a la cantidad de gente que haya pasado la Covid, y creen que esta restricción puede poner "palos en las ruedas" para una recuperación rápida en un sector especialmente tocado por las restricciones.

Lo cierto es que ya son varias las regiones que han desistido de aplicar el pasaporte Covid, y la medida no se ha mostrado como un arma eficaz para combatir los contagios (de hecho, las zonas que lo han aplicado han liderado la incidencia en España); su función, según asumen los empresarios, es otra: conseguir que la gente que hasta ahora no se había vacunado lo haga.

Ese escenario, sin embargo, es cada vez más improbable, porque "pensamos que los que se tenían que vacunar ya lo han hecho, y que ahora el pasaporte Covid no aporta ninguna mejora a la seguridad, solo engorro a las empresas de hostelería".

La idea es que la restricción decaiga justo cuando se espera que vuelvan en masa los británicos, a partir de marzo, "y alineándose con políticas de normalización". "Al final, todas las autonomías, las que han puesto pasaporte y las que no, están en el mismo rango de contagios. No hay ninguna mejora", explica la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. "Lo hemos visto bien y asumido durante estas semanas que han servido para que se incremente el porcentaje de vacunados. Pero ahora ya no tiene sentido".

Puig quiere esperar

Precisamente el pasado jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró en Fitur que "de momento" no se plantea retirar el pasaporte Covid en la Comunidad Valenciana. El jefe del Consell recordó que el virus "sigue entre nosotros" e incidió en que esta medida "ha significado un ejercicio positivo para la vacunación".



"El pasaporte ha servido también para dar más seguridad en los locales y ha sido positivo en términos económicos" puesto que "las comunidades que lo han tenido han obtenido un mejor resultado en el sector turístico".



El presidente de la Generalitat también comentó que "en cada momento hay que tomar unas decisiones" antes de reiterar que actualmente se está "en plena pandemia y hay una gran cantidad de contagios".

