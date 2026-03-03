Del antiguo retén de bomberos al cerebro digital de Alicante: así es el nuevo Gimnasio de las Ideas

El alcalde Luis Barcala en este nuevo centro municipal con Aguas de Alicante.

El antiguo retén de bomberos de la plaza de Séneca ha culminado su metamorfosis. El Ayuntamiento de Alicante ha activado este miércoles el bautizado como Gimnasio de las Ideas, un espacio de más de 400 metros cuadrados diseñado para convertir el talento joven en el principal motor económico y tecnológico de la ciudad.

Con una inversión que supera los 414.000 euros entre la obra civil y el equipamiento técnico, este nuevo Territorio Futura nace con una doble misión: ser una aceleradora de perfiles digitales y el centro neurálgico desde el que se gestionará la red hídrica más avanzada del país.

La puesta en marcha ha coincidido con la apertura del Alicante Futura Lab, un programa intensivo de tres meses en el que participan 70 jóvenes tecnólogos altamente cualificados.

El objetivo, según ha destacado el alcalde Luis Barcala a través de un comunicado, es conectar este "talento digital local" directamente con las necesidades de las empresas de Alicante, desarrollando proyectos reales mediante herramientas de vanguardia.

El edificio alberga desde este martes el nuevo cuartel general de innovación de Aguas de Alicante. El director general de la compañía, Sergio Sánchez, ha detallado que estas instalaciones acogerán el Centro de Inteligencia del Agua.

¿Qué es lo que hace? En él se monitoriza en tiempo real toda la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, una de las más sensorizadas y eficientes del mundo.

El nuevo complejo consta de cuatro áreas diferenciadas:

Punto de Información para ciudadanos y profesionales.

Área de Innovación es el espacio de transformación digital.

Zona de exhibición de las innovaciones tecnológicas de la ciudad.

Espacio Blue Economy que vincula a la gestión inteligente del agua.

Esta inauguración consolida la red de espacios de la estrategia Alicante Futura, sumándose a centros ya operativos como el Espacio Vaíllo, el Tossal Lab o el Centro de Emprendedores.

El alcalde Luis Barcala y el director de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, este martes.

Y con él termina un largo proceso que había tenido el edificio pendiente de inauguración desde que se anunciara este proyecto en 2022. La digitalización es una de las prioridades de Aguas de Alicante, que participada con el grupo Veolia ya tiene espacios similares en otras ciudades, como Benidorm.