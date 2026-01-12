Saúl García (Beply): "Mucha gente sigue con Excel o delega en un gestor, pero nuestra tecnología te da poder"

Saúl García y Tono Mollá han creado Beply, una empresa nacida en el entorno universitario y alojada en el Parque Científico de Alicante (PCA) que quiere revolucionar la gestión empresarial. Ambos han desarrollado una solución tecnológica que automatiza la facturación, contabilidad, inventario y otros procesos clave, apoyándose de forma intensiva en la inteligencia artificial. Con apenas año y medio de vida, Beply ya trabaja con decenas de clientes, sobre todo autónomos y pymes, a quienes ofrece una forma radicalmente más sencilla de gestionar su negocio: "Básicamente automatizamos lo que es la gestión de la empresa".

Beply está muy ligada a la UA, hasta el punto de que su cofundador se graduó hace escasas fechas mientras el proyecto ya estaba en marcha. Saúl García recuerda que empezaron "siendo estudiantes de segundo año de Formación Profesional", y que el vínculo académico de Tono con la UA les ha permitido entrar en el PCA. Desde el inicio tuvieron claro que su camino pasaba por la tecnología y la inteligencia artificial aplicadas a la gestión empresarial. "Siempre hemos estado en el sector de la inteligencia artificial y vimos por dónde iba el camino después de haber trabajado en una empresa que lleva ya más de 20 años en el sector de los ERP (Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos Empresariales)".​

Beply se construye sobre un ERP Open Source sobre el que han montado una automatización integral, "un programa, en nuestro caso web, en la nube, en el que puedes volcar la contabilidad, la facturación, presupuestos, inventario y todo el tema de módulos", señala García. Sin embargo, la clave diferencial, según el CEO, son esos desarrollos propios: "Aportamos más de valor. El mantenimiento, el soporte, los desarrollos que hacemos para clientes, luego son los que trasladamos al público general. Y esto nos permite ofrecer una muy gran cantidad de automatizaciones" hasta el punto de que "prácticamente puedes gestionar todo el programa a través de WhatsApp".

​García destaca como una pequeña revolución el uso de WhatsApp como interfaz principal de la plataforma. "Es muy interesante porque, por ejemplo, un albañil o cualquier persona que no sepa cómo manejar el programa, simplemente con un audio en WhatsApp ya tiene hecho todo", asegura. El sistema "te pregunta si estás de acuerdo o no con las cosas y ya está, no tienes que hacer clics", lo que, a su juicio, "quita mucho mucho trabajo".

Saúl García en el Parque Científico de Alicante (PCA). Iván Villarejo

Ese enfoque permite eliminar barreras de entrada para perfiles sin formación administrativa. "Básicamente no tienes por qué saber manejar una empresa", afirma, porque el objetivo es que el cliente "se dedique a lo que debe dedicarse, que es a facturar y a ganar dinero". En paralelo, Beply ofrece TPVs para autónomos, carnicerías, restaurantes, básculas o cajeros de autopago, además de "más de 20 integraciones con e-commerce" para descargar pedidos, subir facturas, tracking y sincronizar stock.​

Formación y mentalidad emprendedora

El equipo combina estudios universitarios y formación profesional. "Mi socio estudió aquí en la universidad el grado de Informática, y también él y yo tenemos el grado medio y el superior de formación profesional. Sinceramente, yo no aprendí mucho en la parte técnica, pero me sirvió para desarrollarme en otros ámbitos, más sociales, en networking. Desde pequeños hemos tenido mucho interés en el sector empresarial. Esa inquietud nos llevó a informarnos mucho, a mentalizarnos de lo que es emprender en España. Gracias a eso nos está saliendo todo bien. En poco más de un año y medio de actividad, Beply ya suma 80 clientes sigue creciendo".

El mercado en el que se mueven es altamente competitivo. "Hay mucha competencia porque hay muchos autónomos y pymes en España", subraya García, que recuerda que "básicamente, lo que España produce son pymes, no grandes empresas". Define ese contexto como "un mar rojo" por la saturación de ofertas, pero insiste en que Beply se distancia: "Nos diferenciamos mucho en precios, en soporte, en desarrollos y en lo fácil que es manejar la herramienta".

​Al tiempo, considera que "la competencia es muy cara y no entendemos por qué, la tecnología está ahí". Y se reivindica: "Gracias a la IA hemos podido desarrollar todo y queremos que nuestros clientes también puedan ser partícipes".

La gestión de datos sensibles convierte la ciberseguridad en un eje estratégico. "Es un reto", explica García antes de añadir que están "migrando a una infraestructura muy aislada para mitigar todo ese tipo de problemas". Beply colabora con "partners muy fiables, como puede ser Google, Microsoft" y cuenta con "contratos firmados con ellos", lo que, en su opinión, garantiza que "está todo bien cerrado y no habría ningún tipo de problema".

Saúl García (Beply) durante la entrevista. Iván Villarejo

​

No obstante matiza que no trabajan en una nube pública genérica, sino en una especie de nube privada: "Tenemos nuestra infraestructura, nuestro cluster y ahí tenemos todo bien securizado. Además, la herramienta se orienta al cliente final, no a asesorías", por lo que se apoyan en alianzas con despachos que asumen "la responsabilidad última", mientras el programa facilita que las facturas se pasen "automáticamente al programa que tenga la asesora".​

La pertenencia al PCA de la UA es otro factor que el CEO valora especialmente. "Nos aporta un montón de oportunidades y visibilidad", afirma, y destaca que "nos tratan muy bien y nosotros intentamos también tratarlos bien" porque "es un gran apoyo y siempre nos intentan impulsar". También resalta el ambiente empresarial que se genera allí, donde "hay bastantes sinergias" y "gente muy interesante", apoyadas por formaciones que "ayudan a hacer más networking y conocerse más".​

En cuanto al grado de digitalización del entorno microempresarial alicantino, García es contundente: "Muy poca y por eso a la gente le encanta tanto nuestra herramienta". Señala que "mucha gente hace las cosas en Excel" o deja todo "al gestor directamente", cuando la tecnología permite "ganar poder, ganar información con un simple clic o una simple nota de voz". El gran desafío se resume en una frase: "el reto es digitalizarse" y, una vez dentro de su ecosistema, "si necesitas algo, valoramos el desarrollo y podemos adaptarnos a ti".