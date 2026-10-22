De izquierda a derecha, Enrique Martín, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos García, director legal de Pikolinos, José Luis Segura, director jurídico de Actiu, y Antonia Pizarro, responsable de Calidad de Rolser. Jorge Verdú

Pikolinos, Actiu y Rolser reivindican la importancia de proteger los diseños: "La creatividad es el mayor activo"

Las empresas alicantinas Pikolinos, Actiu y Rolser han reivindicado la importancia de la protección de los diseños en el III Congreso Internacional de Diseño, así como su creatividad, que es el "activo más valioso de las compañías", resumió el impulsor del evento, el abogado Enrique Martín.

Esta fue una de las principales cuestiones abordadas durante la mesa sobre buenas prácticas en la protección del diseño durante el congreso, que se celebra los días 22 y 23 de octubre en Elche.

Los responsables de los departamentos jurídicos y de calidad de Pikolinos, Actiu y Rolser expusieron sus estrategias y las dificultades que encuentran en su actividad diaria en una mesa redonda bajo la moderación del abogado Enrique Martín, impulsor del congreso y presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Alicante.

Carlos García, director legal de Pikolinos; José Luis Segura, director jurídico de Actiu, y Antonia Pizarro, responsable de Calidad de Rolser, coincidieron en la importancia de integrar la protección desde las primeras fases del diseño, en lugar de esperar a que el producto llegue al mercado.

García advirtió de que muchas compañías empiezan a pensar en la protección cuando sus creaciones ya se han divulgado. "La mayoría de empresas creo que piensan en diseño una vez ya está divulgado, una vez ya está en el mercado e incluso a veces cuando ya hay una copia... Yo creo que el procedimiento tiene que estar en el momento creativo, cuando se está creando", señaló.

Para anticiparse a esos problemas, Pikolinos ha implantado un comité multidisciplinar en el que participan diseñadores, los departamentos técnico, comercial y de marketing, además del área legal, explicó.

La estrategia cambia según el sector y el volumen de diseños que maneja cada empresa. José Luis Segura, director jurídico de Actiu, apuntó que Actiu opta por registrar todas sus creaciones.

"Para nosotros no hay decisión porque se registra todo... Es una forma de reducir la incertidumbre", afirmó. El director jurídico diferenció la actividad de una compañía de mobiliario de la del sector del calzado, en el que se manejan colecciones mucho más numerosas.

"No es lo mismo sacar millones de colecciones de zapatos todos los años que sacar a lo mejor tres, cuatro, cinco diseños", añadió.

Por su parte, Antonia Pizarro, responsable de Calidad de Rolser, indicó que la protección forma parte de la cultura de la empresa desde sus primeros registros.

Pizarro explicó que se encuentra integrada en el propio procedimiento de diseño, aunque el coste obliga a priorizar las innovaciones que realmente merecen ser protegidas.

"Lo que creemos que tiene novedad es lo que realmente protegemos, porque al final tenemos que tener en cuenta que para una pequeña empresa el gasto que supone proteger y mantener esos registros es muy elevado", subrayó.

Problemas para frenar copias

Una vez que el producto sale al mercado, las empresas se enfrentan al desafío de detectar las copias y reunir las pruebas necesarias para defender sus derechos.

Martín planteó durante la mesa las dificultades que generan los distintos canales de comercialización, desde las plataformas digitales hasta las ferias internacionales.

En el caso del calzado, García defendió la utilidad del diseño no registrado de la Unión Europea, que ofrece tres años de protección desde la primera divulgación.

"Esa protección de tres años es gloria", añadió, recordando que hay que poder acreditar la primera divulgación, la fecha, la autoría y la creación.

En internet, la rapidez con la que cambian las publicaciones y las direcciones web obliga a actuar desde el primer momento. "Tenemos que acreditar pruebas en cuanto detectemos en un marketplace... hay que hacer capturas, hay que garantizar la URL, hay que ver imágenes. ¿Por qué? Porque hoy está en este servidor, mañana está en el otro y van cambiando", explicó el director legal de Pikolinos.

Otro de los asuntos planteados por Enrique Martín fue la relación entre las empresas y los diseñadores externos, especialmente a la hora de acordar quién conserva la autoría y quién puede explotar comercialmente las creaciones.

"Si te vas a la normativa, la normativa nos dice que el titular del diseño es el autor... nosotros siempre reconocemos el derecho de autoría, pero intentamos quedarnos con la explotación", expuso Segura.

"Al final hay algo que lo resume todo, y es pasta. Si tú pagas, el diseñador está estupendamente... Otra cosa es el tiempo durante el que quiere cobrar, que es otra patata caliente", resumió Segura.

Otra de las cuestiones abordadas fue la de cómo justificar ante la dirección empresarial el presupuesto destinado a registros, protección jurídica y litigios.

"Si las empresas compiten por creatividad y la creatividad es el activo más valioso de las compañías, entonces el abogado es el mejor amigo de la empresa creativa y todas las partidas dedicadas a pagar a los abogados deben ser consideradas una inversión gloriosa", bromeó Martín, quien reivindicó la figura del "abogado in-house, el gran aliado dentro de una empresa".

García aconsejó a los estudiantes presentes durante el congreso que "si queréis trabajar en una empresa, no habléis nada de derecho. Traducid todo lo que habéis aprendido de derecho a lenguaje empresarial, al lenguaje de los números".

"Tienes que justificarlo desde una premisa: ¿cómo el diseño protege los indicadores de negocio? ¿Cómo el diseño mejora mis ventas, cómo protege mi margen y mi diferenciación...? Cuando cambias el enfoque, la dirección empieza a escuchar", señaló.

Y aseguró que, según la EUIPO, "el 72% de los consumidores está dispuesto a pagar más por un producto si su diseño es atractivo".

Premio Trayectoria

La cita arrancó con la entrega del Premio Trayectoria 2026 al diseñador de moda Juan Vidal, quien ofreció la conferencia magistral de apertura.

El diseñador de moda Juan Vidal recibe el premio Trayectoria 2026. Jorge Verdú

Durante su intervención, Vidal abordó su forma de entender la creatividad y la inspiración, y expuso casos de copias de otras marcas y cómo se enfrentó a los plagios, obteniendo sentencias favorables y, en otros casos, mostrando cómo la copia de diseños deja en duda la credibilidad de marcas reputadas.

También abordó el papel de la inteligencia artificial en el proceso creativo y defendió su utilidad como herramienta de trabajo, especialmente para agilizar tareas técnicas y visualizar propuestas.

"Ella trabaja para mí", resumió sobre su relación con esta tecnología, que considera positiva mientras no se pretenda "dotarla de alma".

El congreso

A lo largo de esta primera jornada, otros especialistas de primer nivel han profundizado en los aspectos clave de la contratación y la legislación, con la ponencia sobre contratos de diseño a cargo de Victoria Gigante, de Garrigues, y el análisis de la relación entre las indicaciones geográficas y el diseño por parte de Pilar Montero, catedrática de la Universidad de Alicante, y el magistrado del Tribunal de Marcas de la UE Rafael Fuentes Devesa.

El programa se ha completado con talleres prácticos dirigidos por Celso Mazón, de IBIDEM Abogados, y Pepe García, fundador de CuldeSac, así como con mesas dedicadas a la reforma legal del diseño y sus aspectos funcionales, con representantes de la EUIPO y de la OEPM como Alfonso Cid González y Raquel Sampedro.

La lucha contra el fraude también ha tenido un espacio específico coordinado por Juan Francisco Verdejo, de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, y José Antonio Moreno, del equipo de protección de propiedad intelectual de Alibaba Group.

El segundo día pondrá el foco en la jurisprudencia más reciente y en la irrupción de la tecnología en los procesos creativos. Enrique García-Chamón, magistrado presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, detallará las doctrinas más recientes del Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

Por su parte, la irrupción de la inteligencia artificial y su impacto patrimonial serán debatidos por Andrés Pedreño, presidente de 1MillionBot, y Álvaro Cajal, de Wild Frames VFX. Sobre esta cuestión, Enrique Martín sostiene que la regulación resulta completamente indispensable, recordando que "la innovación, en sí misma, no es un valor supremo que pueda prevalecer sobre el interés general" y que únicamente debe protegerse aquella "innovación respetuosa con los derechos de propiedad intelectual".

Asimismo, el congreso examinará la figura del diseñador-autor y el papel de la marca con aportaciones del magistrado Gustavo Andrés Martín, la catedrática Esperanza Gallego y profesionales del marketing como Pepe Crespo, Adrià Vila y José Casanova.