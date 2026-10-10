Daniel Morata, emprendedor: "Transportar agua en camiones y plásticos en el siglo XXI es una barbaridad"

El sector del agua embotellada, tradicionalmente vinculado a grandes grupos cerveceros y alimentarios, afronta un cambio de modelo impulsado por la innovación técnica y la exigencia de sostenibilidad. Desde el Parque Empresarial de Torrellano, en Elche, el empresario Daniel Morata ha puesto en marcha Emanantial, una iniciativa enfocada en erradicar los plásticos de un solo uso mediante tecnología de filtración conectada a la red pública.

Morata plantea su visión sin rodeos sobre el sistema logístico tradicional del sector. "Transportar agua en camiones y en recipientes de plásticos en el siglo XXI es una barbaridad", afirma el directivo, cuestionando la necesidad de almacenar y mover volúmenes masivos de envases desechables.

A su juicio, existe un desfase claro entre las soluciones técnicas existentes y las prácticas comerciales habituales. "La tecnología para beber agua sin plásticos está 20 años por delante de lo que estamos viviendo", afirma Morata, defendiendo que la transición hacia un consumo sin residuos es una posibilidad inmediata.

Pese al impacto medioambiental del proyecto, el fundador insiste en el pragmatismo económico de la iniciativa. "No somos una ONG, evidentemente, pero sí que es cierto que entendíamos que queríamos tener un negocio en el que el grueso de nuestra actividad fuese sostenible", explica.

La dimensión personal también ha influido en el desarrollo de la compañía. "Yo tengo tres hijas pequeñas y mi obsesión era poder tener un negocio dedicado a que las generaciones futuras o venideras tengan una mejor calidad de vida", detalla el empresario.

Morata cuenta con una dilatada trayectoria empresarial de 18 años. Tras situar a Renoveduch como líder en instalación de platos de ducha y vender la fábrica automatizada Nuovvo al fondo estadounidense ESG Group, estructuró un grupo de empresas familiar para dar entrada a este nuevo proyecto sostenible.

Hasta la fecha, la compañía ha desembolsado una inversión propia de 835.000 euros tras dos años de desarrollo y un año en el mercado. Actualmente, la firma opera en fase de prueba comercial y supera los 500 clientes activos.

El modelo de negocio para el canal HORECA apuesta por el alquiler de equipos de ósmosis integrada, con el que recalca que evitan costes de instalación para el cliente. Los establecimientos abonan una tarifa plana de servicio fija, asegura, independientemente de si consumen 20 o 2.000 litros de agua.

Esta propuesta busca optimizar también la operativa interna de los establecimientos. Según sus datos, los equipos permiten abastecer a más de 500 comensales en tan solo 13 segundos o dar servicio a eventos, como el de Círculo de Directivos en media hora sin utilizar botellas de plástico.

En el apartado financiero, rechaza tajantemente la incorporación de capital riesgo o inversores externos. "No queremos meter dinero de fuera, ni estamos buscando soporte financiero, ni estamos buscando un fondo de inversión", subraya Morata, dando prioridad a la autonomía del proyecto.

El plan de crecimiento contempla una expansión nacional progresiva apoyada en la red logística de Renoveduch, que dispone de 10 delegaciones en España. El objetivo fijado es alcanzar cobertura en todo el territorio estatal en un plazo de tres años.

Frente a competidores consolidados en el mercado de dispensadores de agua, el propósito de Emanantial es posicionar una marca propia libre de envases en el sector de bares y restaurantes además de en el hogar, concluye el directivo.