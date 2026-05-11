"Sabemos qué hay que hacer": El plan de Antonio Mármol para abaratar la vivienda un 25% de forma inmediata

Antonio Mármol, presidente de MUSAAT, asegura que el diagnóstico sobre la crisis habitacional en España es nítido. "El problema está identificado perfectamente", afirma con rotundidad, señalando que la solución no pasa por más diagnósticos, sino por un gran pacto de Estado que coordine a las administraciones.

Para Mármol, el primer gran obstáculo es la desesperante lentitud en la creación de suelo finalista. "No es de recibo que la gestión del suelo dure entre 10 y 15 años", denuncia, advirtiendo que esta demora ahuyenta a los inversores y encarece el producto final por la falta de oferta.

La segunda clave reside en la asfixiante presión fiscal que soporta la construcción. Según el presidente de MUSAAT, "el impuesto de la vivienda está en torno al 25-28 %", una cifra que considera excesiva para quienes buscan su primer hogar.

Mármol propone un plan de choque para jóvenes de entre 25 y 40 años: "Si usted no tiene vivienda, usted no va a pagar ese impuesto porque el gobierno lo asume. Ya tenemos una reducción del 25 %".

Como tercera medida, insta a los ayuntamientos a movilizar el 10% de suelo que reciben por ley en cada desarrollo. "Ese suelo se podría poner a disposición de los promotores de forma gratuita para aquellos que no tienen vivienda", explica, sugiriendo que se incluya una carga en el registro para evitar la especulación si el beneficiario decide vender después.

En cuarto lugar, el experto aboga por recuperar y actualizar el modelo de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de los años 80 y 90. "Yo lo cogería, lo desempolvaría y lo pondría en marcha actualizándolo a la situación actual", afirma, proponiendo además créditos muy blandos, "incluso sin intereses si queremos solucionar el problema".

Finalmente, Mármol aborda la acuciante falta de mano de obra. Propone un plan masivo de formación técnica para la población inmigrante a través de la Fundación Laboral de la Construcción. "Si metiéramos medio millón de personas a trabajar en la construcción formándolas, estaríamos aportando parte de la solución", sentencia.

El presidente de MUSAAT concluye que es necesario dejar de lado el "enfrentamiento político" para ejecutar estas medidas. "Lo que hace falta es más comunicación, más coordinación y un pacto de Estado donde gobierne quien gobierne", finaliza.