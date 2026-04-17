Expovans & Trucks, la feria de vehículos comerciales, industriales y maquinaria, vuelve a Alicante en mayo

Comienza la cuenta atrás para Expovans & Trucks 2026, el Salón del Vehículo Industrial, Comercial y Maquinaria de Construcción y Obra Pública, que tendrá lugar en IFA-Fira Alacant del 8 al 10 de mayo.

El director general de IFA, Alejandro Morant, y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, han puesto en valor la importancia de este certamen para impulsar el tejido empresarial de la provincia y consolidarlo como un escaparate de referencia a nivel nacional.

Alejandro Morant ha destacado "la evolución experimentada por la feria desde su puesta en marcha, subrayando su crecimiento progresivo y la buena acogida alcanzada en sus primeras ediciones, especialmente tras reunir en 2025 a más de 5.000 visitantes".

Asimismo, ha resaltado la colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante como uno de los pilares fundamentales para seguir impulsando este proyecto ferial.

Por su parte, Carlos Baño ha incidido en la necesidad de continuar fortaleciendo el papel de IFA - Fira Alacant como "motor económico y espacio estratégico para la actividad empresarial de la provincia".

Además, ha subrayado la relevancia de una feria como Expovans & Trucks, que "integra en un mismo espacio la oferta de vehículos industriales, comerciales y maquinaria, tres ámbitos estrechamente ligados a la actividad productiva, la logística y la construcción".

Organizada por IFA - Fira Alacant, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante y Fetrama, la feria se desarrollará sobre una superficie expositiva de más de 22.000 metros cuadrados y contará con la participación de más de 40 expositores.

En su tercera edición, se consolida como una de las principales plataformas de negocio, visibilidad e intercambio profesional del sector en España.

Expovans & Trucks está dirigida a profesionales del transporte, autónomos, pequeñas y medianas empresas, así como a sectores estratégicos como la logística, la distribución, la construcción, la obra pública, las excavaciones, los servicios municipales y las empresas de renting de vehículos y maquinaria.

El certamen presentará una amplia oferta de vehículos industriales, comerciales y maquinaria, reuniendo en un mismo espacio a empresas especializadas, marcas de referencia y firmas del sector auxiliar, con propuestas orientadas tanto a la renovación de flotas como a la mejora de la eficiencia operativa de empresas, autónomos y profesionales que requieran este tipo de vehículos para realizar sus distintas actividades empresariales.

La feria se convertirá así en un gran escaparate para descubrir las últimas novedades del mercado, generar oportunidades de negocio, establecer nuevos contactos profesionales y conocer de primera mano las tendencias que están marcando el presente y el futuro del sector.

Con esta nueva edición, Expovans & Trucks 2026 refuerza su posicionamiento como punto de encuentro esencial para profesionales y empresas que buscan innovación, especialización y soluciones integrales en un entorno dinámico y altamente profesionalizado.

Las acreditaciones para profesionales ya están disponibles en la web de IFA-Fira Alacant y también podrán obtenerse en la taquilla física durante la celebración de la feria.