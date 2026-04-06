Matthew Bassiur, el líder contra las falsificaciones de Alibaba y AliExpress: "Las copias son un cáncer para el ecosistema"

La carrera de Matthew Bassiur es la de la lucha contra el fraude en la propiedad intelectual, pasando por grandes marcas como Apple y Pfizer. Lleva diez años en Alibaba Group, el gigante asiático del comercio electrónico del que nace AliExpress, y en él lucha contra las falsificaciones: "Las copias son un cáncer para nuestro ecosistema". Un trabajo con el que se busca asegurar también que el cliente confíe y aumente sus compras.

Y habla de ello en esta entrevista exclusiva para EL ESPAÑOL aprovechando su previsto paso por la ciudad de Alicante, la sede de la agencia europea dedicada a la propiedad intelectual en la Unión Europea. Su experiencia como fiscal en Estados Unidos y con las grandes multinacionales le ha llevado a ser vicepresidente de una compañía de la que se estima que mueve una cuarta parte del comercio electrónico minorista mundial.

Desde su incorporación en 2016 como el primer responsable mundial de cumplimiento de Propiedad Intelectual (IP) de Alibaba, Bassiur ha transformado radicalmente la operativa del gigante asiático. Su posición no es meramente técnica; reporta directamente a la cúpula de la compañía, lo que demuestra la prioridad que el grupo otorga a esta materia.

Bassiur recuerda con claridad el mandato que recibió al llegar: "Los líderes de la compañía me dejaron muy claro que las falsificaciones en la plataforma son un cáncer en el ecosistema. Necesitamos sacarlas de aquí". Para él, no se trata solo de proteger logotipos, sino de la viabilidad misma del negocio. "Cuanto más limpia está la plataforma, mejores somos no solo en servicio, sino también más rentables".

La estrategia de Bassiur se asienta sobre un pilar fundamental: el cliente. "Lo más importante en el espacio de la protección de la IP no es el titular del derecho, es el consumidor. Es su seguridad y su satisfacción". El directivo insiste en que el éxito depende de que el comprador confíe en lo que adquiere. "Queremos que sepa que puede venir y obtener un producto auténtico; algo que no tenga miedo de ponerse en la piel o de enchufar a la pared".

Para lograr este nivel de confianza en una plataforma que gestiona miles de millones de listados de productos simultáneamente, Alibaba ha pasado de un modelo reactivo a uno basado en la prevención proactiva. Según datos de la empresa, el 86 % de las retiradas proactivas en plataformas como AliExpress se producen antes de que se realice siquiera una venta.

Este despliegue tecnológico es masivo. Alibaba utiliza modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) propios, como Qwen, para detectar infracciones con una precisión superior al 90 % en ciertos casos. "Alibaba es una empresa tecnológica líder en IA y hemos aprovechado esas posibilidades para el cumplimiento de la IP", explica Bassiur. Diariamente, sus sistemas de reconocimiento de imágenes escanean cientos de millones de productos.

Sin embargo, Bassiur advierte que la tecnología ha generado una nueva "carrera armamentística" digital. "La IA es tanto un arma como un escudo. Los malos también la van a aprovechar para crear imágenes fácilmente y replicar marcas famosas". Por ello, el directivo es tajante: "Si estoy haciendo sonar la campana, la haría sonar como la batalla de la IA. Esta es la nueva frontera para cualquier actor serio".

Uno de los desafíos más complejos que enfrenta su equipo son los "enlaces ocultos" (los llamados hidden links) coordinados desde redes sociales ajenas a Alibaba. Bassiur detalla cómo funciona este fraude: un vendedor anuncia un "par de pantalones verdes genérico" o una "silla de madera", pero mediante un código secreto en una red social, el comprador sabe que recibirá un artículo de lujo falsificado.

"Van a los enlaces ocultos porque saben que estamos buscando mantener la plataforma limpia", señala Bassiur. A pesar de la dificultad de estos casos, su equipo utiliza algoritmos de predicción para detectar estos patrones de comportamiento sospechosos antes de que el engaño se consume.

Alicante, clave europea

Pero el trabajo no termina en el entorno digital. El equipo de Bassiur, compuesto por 18 profesionales en 11 ciudades del mundo, colabora estrechamente con las autoridades en investigaciones fuera de línea. Un ejemplo reciente fue una operación en marzo de 2025 contra una fábrica de componentes de bicicleta falsos de la marca Specialized en China, que resultó en siete arrestos y la incautación de material valorado en 1,5 millones de dólares.

En España, esta colaboración tiene un epicentro claro: Alicante. En noviembre de 2024, Alibaba presentó la Cátedra Internacional de la Universidad de Alicante para la Protección de la Propiedad Intelectual. "Alicante sirve como un puente. Nos conecta con instituciones clave de la UE, fuerzas de seguridad y marcas", afirma Bassiur, destacando la importancia de estar cerca de la sede de la EUIPO.

Para las pequeñas y medianas empresas españolas, Alibaba ha lanzado programas específicos de formación y protección. La eficiencia es la norma: el 99 % de las solicitudes de retirada de productos por infracción de marca se procesan en menos de 24 horas.

A pesar del poder de los algoritmos, Bassiur concluye con una nota de realismo humano. "La IA es una herramienta increíblemente útil, pero nunca va a ser la panacea. Hay un elemento humano que debe tener lugar". Su objetivo final sigue siendo el mismo que cuando empezó: erradicar lo que define como una "fracción de fracción" de falsificaciones que aún intentan burlar los controles del gigante tecnológico que en España maneja con AliExpress en torno al 20 % del comercio electrónico.