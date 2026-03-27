Carlos Baño asegura que no se ha llevado "un euro" del presunto fraude de 100.000 euros del Bono Comercio

Carlos Baño atiende a los medios de comunicación tras un acto de la Cámara de Comercio de Alicante. Jorge Verdú

El presidente de la Federación del Pequeño y Mediano Comercio de la Provincia de Alicante (Facpyme), Carlos Baño, ha defendido que nunca se ha llevado "un euro de nada" y que tiene "la conciencia muy tranquila" respecto al presunto fraude de 100.000 euros que se le atribuye durante la gestión del Bono Comercio de 2022 y 2023.

Baño ha reiterado estar "muy tranquilo" por la legalidad de la campaña impulsada por la Diputación de Alicante y gestionada por Facpyme por la que fue detenido el pasado 13 de marzo.

El dirigente, quien está acusado de delitos de fraude de subvenciones y falsedad, ha sostenido que su abogado aún no ha tenido tiempo de preparar la defensa tras el levantamiento del secreto de un sumario de aproximadamente 500 páginas.

"Me ha dicho que, conociendo mi honradez, está todavía más tranquilo", ha declarado a los medios de comunicación tras la presentación de la VII gala del Club de las Empresas Centenarias por parte de la Cámara de Comercio, organismo que también preside.

"Estoy muy tranquilo, llevo 40 años trabajando honradamente como empresario; quien me conoce sabe perfectamente de mi honradez y de mi forma de actuar", ha añadido Baño, quien anunció ayer su decisión de concurrir a la reelección en la Cámara.

Así, ha reiterado que nadie se puede creer el fraude después "de que haya renunciado a tener un sueldo al que tenía todo el derecho del mundo, en el que la suma de los cuatro años hubiera sido de 240.000 euros, y de renunciar a tener un coche y un chófer por mis valores y no aprovecharme de un cargo".

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado febrero por la Fiscalía Anticorrupción, tras una comunicación previa de la Agencia Valenciana Antifraude.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Alicante acordó ayer levantar el secreto de las actuaciones judiciales, cifrando en 100.000 euros el presunto fraude, para permitir el acceso a las partes personadas en el procedimiento.

Tanto la Cámara de Comercio de Alicante como Facpyme han expresado su respaldo a su presidente durante el procedimiento.

Por su parte, Baño ha defendido la honorabilidad de la junta de Facpyme al asegurar que ningún otro miembro se ha beneficiado y que "todo el trabajo que se ha hecho se ha hecho en pro del comercio de nuestra provincia".

"En un momento puntual de una dureza increíble y uno de los momentos más difíciles del comercio después del covid, empezó a crecer la venta online y entendimos que debíamos hacer campañas para la sociedad y el pequeño comercio, siguiendo el ejemplo del Botànic", ha recordado.

Campañas que ha calificado como "un éxito para todos los comercios, municipios y alcaldes de los municipios con los que hemos colaborado".

"Hemos colaborado con ayuntamientos de todos los colores, no soy de ningún partido político", ha apuntado el empresario.

Por último, ha hecho una reflexión sobre "el trago desagradable" que ha pasado a raíz de una conversación con el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

"Me confieso creyente y pecador como la gran mayoría, pero le hice un símil y le dije: 'qué cruel es el ser humano, que cogieron al hijo de Dios, le pusieron una corona de espinas y lo colgaron en la cruz; qué no van a hacer con un humilde comerciante'", ha sentenciado el dirigente.