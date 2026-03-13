La caída de Carlos Baño, el líder de los empresarios autor del "Alicante no va bien" detenido por Anticorrupción

Este viernes, 13 de marzo, es el día más duro en la carrera empresarial de Carlos Baño. La Policía Nacional le ha arrestado por orden de la Fiscalía Anticorrupción en un caso relacionado con las ayudas de los bonos comercio de 2022 y 2023. El empresario que abandera las reivindicaciones de la provincia de Alicante afronta ahora su caso más difícil.

Carlos Baño es el representante de los grandes empresarios a través de la Cámara de Comercio y también de los pequeños con Facpyme. Eso le ha convertido en un interlocutor único con las diferentes administraciones públicas, en particular Generalitat y Diputación de Alicante.

El ascenso empresarial de Baño es el de un hombre que se ha forjado desde abajo gracias a su empresa Tescoma, dedicada a los utensilios de cocina. Ese perfil de hecho a sí mismo es su mayor activo: le permite hablar de tú a tú con el pequeño comerciante de Facpyme porque él también sabe lo que es levantar una persiana desde cero.

En 2021 dio el salto más grande de su carrera ya que decidió postularse para ser el nuevo líder de los empresarios de la provincia de Alicante. Lo hacía enfrentándose a Juan Bautista Riera, el constructor que lo era desde 2018 y optaba a la reelección. Y para eso contaba con el apoyo de Carlos Mazón, entonces presidente de la Diputación de Alicante.

Ya al frente de la Cámara desde junio de 2022, abanderó el discurso reivindicativo en el que se reclama una mayor financiación para la provincia de Alicante, la última en los Presupuestos Generales del Estado.

Eso le llevó a enfrentarse a Salvador Navarro, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, porque le dejó colgado en la petición de financiación para Alicante por parte del entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig y del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En la última Noche de la Economía Alicantina Baño se mostró muy duro en su análisis de la situación económica y recuperó su contundente mensaje de "¡Se acabó!".

"Sin un rumbo definido en las administraciones, es más difícil invertir y crear empleo", afirmaba entonces y por eso aseguraba que "Alicante no va bien" y "podemos echar la culpa a las circunstancias globales, pero la realidad es que los problemas vienen de lejos y siguen sin resolverse".

En esa intensa noche ya apuntaba a que "son muchas las zancadillas que nos han puesto y no nos arrodillamos con la difamación de algunas portadas", en referencia al tratamiento de otro medio de comunicación local.

Los últimos doce meses han sido muy intensos para la Cámara por el enfrentamiento que ha mantenido con el Ayuntamiento de Alicante. La base de este choque es la nueva sede de la Cámara y sus permisos. Así, llegó a reclamar el Palas, la sede que había alquilado al consistorio por más de una década.

El poder contar con un espacio para la formación ha sido una de sus principales preocupaciones durante su mandato. Así lo demostró con el ciclo Cámara Business Club y el acuerdo con el CEU para poder impartir cursos, además del fomento de la FP Dual.

Entre sus logros cuenta con el lanzamiento de la feria Alicante Gastronómica, que preside su pareja Gema Amor, y la línea Solidaria, con la que ha ofrecido mucho apoyo, en particular a las víctimas de la dana de Valencia de 2024.