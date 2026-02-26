Joyas del motor y 'Muscle Cars' americanos: Antic Auto Alicante toma IFA con su edición más espectacular

Unos de los vehículos históricos que han pasado por la feria de IFA.

El rugido de los motores de época vuelve a IFA - Fira Alacant. La cita será los próximos 7 y 8 de marzo, cuando la provincia se convertirá en el epicentro del automovilismo histórico con una nueva edición de Antic Auto Alicante.

Este certamen sube este año la apuesta con exposiciones temáticas que harán las delicias de los coleccionistas que se acerquen el fin de semana a las instalaciones.

Esta edición no es solo una muestra de coches antiguos; es un viaje por la historia del diseño y la potencia. Entre las grandes novedades, destaca una exposición única de Muscle Cars americanos, los icónicos gigantes del asfalto.

Este tipo de vehículos son el símbolo máximo del exceso americano de los años 60 y 70: coupés deportivos de tamaño medio equipados con motores V8 de enorme cilindrada.

Lo que los hace legendarios no es solo su estética agresiva y musculosa que les da el nombre, sino su capacidad para ofrecer una potencia bruta y una velocidad lineal diseñadas para dominar las carreteras, convirtiéndolos hoy en las piezas más deseadas por los coleccionistas de todo el mundo.

Los otros ganchos de esta edición incluyen una muestra dedicada a la mítica marca Bultaco Sport Classic y una sección especial de vehículos de rally clásicos.

Los aficionados podrán ver de cerca, además, algunas unidades que participarán en el próximo Rallye La Nucía Mediterráneo que celebra su 32 edición del 19 al 21 de marzo.

Los responsables valoran que esta nueva feria será un paraíso para el coleccionista y el restaurador. Más allá de la exhibición, Antic Auto sigue siendo el punto de encuentro clave para quienes buscan esa pieza imposible.

La feria contará con una zona especializada en repuestos, accesorios y objetos de coleccionismo. Según el director general de IFA, Alejandro Morant, "esta edición incorpora exposiciones temáticas y vehículos vinculados a pruebas de rally, manteniendo el espacio destinado a vehículos clásicos y antiguos".

Precios y ventajas

Para fomentar la asistencia, la organización ha lanzado una política de precios que premia la previsión:

Entrada anticipada: 8 euros a través de la web (frente a los 12 euros en taquilla).

Bono descuento: Rebaja de 2 euros en taquilla (válido para hasta 4 personas).

Especial Clásicos: Si acudes con tu propio vehículo clásico, el acceso cuesta solo 5 euros e incluye aparcamiento reservado en una zona donde también se permite la compraventa entre particulares.

El horario será de 10:00 a 20:30 el sábado y de 10:00 a 19:00 el domingo.