La vida ejemplar de la familia de Pedro García, la empresa centenaria de calzado que lleva Letizia: "Busca la comodidad"

El fundador de la firma Pedro García y la reina Letizia durante su visita a la fábrica el pasado jueves. Pedro García/Iván Villarejo

La visita de la reina Letizia Ortiz a su fábrica de Elda ha sido para la firma de calzado Pedro García el premio a un siglo de vida. Cien años que han hecho de esta empresa familiar de pueblo una marca de lujo reconocida internacionalmente que calza a reinas y a grandes personalidades.

La reina recorrió la fábrica el pasado jueves 19 de febrero para conocer de primera mano cómo se fabrican los modelos de la prestigiosa marca que ella misma suele elegir para sus actos y eventos y que continúan haciéndose con la misma meticulosidad que en 1925.

La empresa fue creada en ese año por Pedro García, el abuelo de los hermanos Mila y Pedro García, que hoy dirigen la compañía como la tercera generación de zapateros.

Como no podía ser de otra manera, en su visita la reina lució unas botas de la propia firma, concretamente el modelo Xantia de piel de curtición vegetal, la más antigua del mundo, de la temporada invierno 2026, valoradas en más de 500 euros.

Todos los zapatos de la marca continúan saliendo de su fábrica propia de Elda, situada donde se constituyó y sigue la empresa familiar, un pueblo de arraigada tradición zapatera en la provincia de Alicante.

La reina Letizia hablando con una trabajadora del taller durante su visita el pasado jueves. Iván Villarejo

Desde la apertura del primer taller, las decenas de miles de zapatos que han salido de la producción se han fabricado íntegramente en el municipio.

La visita de la reina fue una muestra más de su apoyo a la moda española y a la marca "Hecho en España" que reivindican y abanderan desde Pedro García.

Calurosa visita

Zahara García, directora de Marketing, hija de Mila García y representante de la cuarta generación de la firma, señala a este diario la cercanía de la monarca con sus artesanos y su interés y conocimiento en el mundo del calzado.

"Tenemos resaca emocional de toda la experiencia vivida, nos ha sorprendido lo cercana que ha sido, ha saludado a todos los artesanos y a todo el equipo, les ha preguntado su nombre, cuánto tiempo llevaban trabajando aquí... Se han sentido supervalorados", comenta Zahara García.

De los más de 200 modelos de la marca, la reina mostró especial interés en sus icónicas sandalias.

Letizia en la cadena de producción de Pedro García junto a Zahara García y Mila García. Iván Villarejo

La reina fue fiel clienta de los tacones de la marca hasta que desarrolló neuroma de Morton, una dolorosa afección en el pie izquierdo que hace que desde hace años haya cambiado su estilo por un calzado más plano.

"Estuvimos hablando de zapatos, por supuesto, y nos comentaba que le encantan estas sandalias con las plantas anatómicas tan sofisticadas, con tiras de cristal que son muy únicas de Pedro García", recuerda la directora de Marketing.

Zahara García destaca que la monarca les confesó que "ya no quería ir tanto en tacones y quería descubrir otro mundo de comodidad y de seguridad con una estética más actual de movimiento".

Durante su charla con Mila y con Pedro, estuvo comentando los diferentes procesos de producción, desde la suela hasta los materiales de primera calidad con los que trabajan.

Letizia habla con Pedro García (de espaldas), director creativo de la marca y nieto del fundador. Iván Villarejo

"La verdad es que estaba muy informada y fue muy productiva la conversación", sostiene Zahara.

Lujo y elegancia

Las señas de identidad de la marca son el lujo y la elegancia, valores que salvaguarda Emilio Fuster, product manager de la firma.

El taller de diseño es el laboratorio de pruebas donde las lluvias de ideas luego se materializan en zapatos de lujo tras pasar por las manos expertas de los artesanos.

En esta sala llena de imágenes conceptuales y fotografías de sus diseños, el experto explica que trabajan con solo una horma y venden a todo el mundo, por lo que tienen que "buscar equilibrios para que todos los pies se puedan poner los mismos zapatos, ya que no son lo mismo unos pies americanos que asiáticos que europeos".

Del taller salen de 400 a 500 pares diarios y el rango de precios de Pedro García oscila entre los 295 y los 700 euros.

Emilio Fuster, product manager de Pedro García, en la sala de pieles. Jorge Verdú

"La gente no sabe el proceso que hay detrás", indica el encargado de la excelencia del producto.

Ya en la sala de pieles, Fuster muestra la materia prima, el corazón del zapato. "Todas las empresas con las que nosotros trabajamos son muy respetuosas con el medio ambiente, siempre buscamos la excelencia de las materias".

Y cuenta que Letizia estuvo especialmente interesada en las pieles de churra y merina de origen español, que son traídas a Elda tras ser trabajadas en una fábrica de Valencia.

Cerca del 80 % de cada zapato está hecho con materiales de productores locales, pero exportan el 90 % de su producción.

Su mercado más potente es Estados Unidos, mientras que dentro de Europa sus países fuertes son España, Italia, Alemania y Grecia.

Hoy en día, la empresa cuenta con más de 120 empleados y está presente en 48 países, siendo una de las firmas de calzado femenino más prestigiosas del mundo, pero sin perder el compromiso artesano con el que Pedro García hizo sus primeros zapatos.