AEFA organiza un ciclo de encuentros para reforzar los vínculos entre empresas familiares

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha puesto en marcha AEFA Conecta, un ciclo de encuentros diseñado para reforzar los lazos entre sus empresas asociadas, promover el diálogo y favorecer la colaboración en un formato diferente al habitual de reuniones y jornadas.

La primera cita de este programa se ha celebrado hoy en el Restaurante Alfonso Mira de Aspe, con la participación de cerca de una veintena de empresarios familiares.

AEFA Conecta nace con vocación de continuidad y de cercanía, con el propósito de recorrer todas las comarcas para propiciar espacios reales de encuentro entre las familias empresarias alicantinas.

El formato, centrado en el diálogo abierto, busca compartir inquietudes, abordar retos comunes y fortalecer la unidad de la empresa familiar en la provincia.

"En AEFA creamos comunidad, somos como una gran familia que compartimos propósito y valores. A lo largo del año desarrollamos múltiples actividades, pero principalmente nos centramos en la formación, el networking…", han apuntado.

"Con esta nueva iniciativa buscamos que nuestros asociados se relacionen de manera más informal, que sea un encuentro distendido en el que conocernos mejor, ayudarnos y disfrutar, potenciando este sentimiento de comunidad, de familia y haciendo provincia, pues pensamos recorrerla toda", ha comentado Maite Antón, presidenta de AEFA.

Durante el almuerzo coloquio, los asistentes han podido intercambiar experiencias y puntos de vista sobre los desafíos actuales del tejido empresarial alicantino y de la empresa familiar.

Este primer encuentro ha sido el inicio de nuevos espacios de reflexión para los miembros de AEFA que continuarán en los próximos meses en diferentes zonas de la provincia.

AEFA es la asociación que representa y defiende los intereses de las empresas familiares de la provincia de Alicante. Fundada en 1995, la asociación tiene como misión promover la continuidad de las empresas familiares y reforzar su presencia en el tejido económico provincial.

AEFA cuenta con 199 empresas asociadas y es un referente en la defensa y promoción de los valores de la empresa familiar.