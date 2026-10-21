Sara, asesora fiscal: "Si vas a hacerte tu propia casa, necesitas tener el 60% del solar pagado para pedir financiación"

El precio de la vivienda sigue condicionando el acceso a la compra, lo que lleva a algunas personas a plantearse construir su propia casa como alternativa. Sin embargo, levantar una vivienda desde cero también exige una planificación económica y conocer las condiciones que imponen los bancos para financiar el proyecto.

Comprar un terreno, pagar la construcción y contar con dinero para afrontar posibles sobrecostes son algunos de los factores que hay que valorar antes de dar el paso. La autopromoción permite diseñar una casa a medida, pero requiere disponer de ahorros suficientes para asumir los gastos iniciales y los imprevistos que puedan surgir durante las obras.

La asesora financiera Sara Fero comparte en sus redes sociales su experiencia personal y explica qué aspectos conviene tener en cuenta antes de decidir entre comprar una vivienda terminada o construirla desde cero.

Su propia experiencia, marcada por las dificultades para encontrar una casa en el mercado y los parones posteriores por la DANA, le ha llevado a reflexionar sobre las condiciones económicas de construir tu propio hogar.

Fero advierte en su perfil de Instagram de que la decisión de construir una vivienda no puede tomarse sin analizar antes la situación financiera. "¿Comprar una casa o hacerte tu propia vivienda?" es, en su opinión, una pregunta demasiado amplia para ofrecer una respuesta válida en todos los casos.

Uno de los principales obstáculos está en la financiación bancaria. La asesora explica que, para conseguir un préstamo destinado a construir una casa, es necesario haber pagado una parte considerable del terreno. En concreto, señala que, si no se ha abonado entre el 60% y el 70% del solar, "ningún banco te va a financiar la obra".

Esta condición obliga a disponer de una cantidad importante de dinero antes de empezar a levantar la vivienda. Por eso, Fero considera que construir por cuenta propia resulta especialmente interesante cuando se encuentra un terreno que sea "una ganga" o cuando ya se dispone de uno en propiedad.

También distingue entre quienes buscan una vivienda para vivir y quienes pretenden realizar una inversión. En su opinión, la autopromoción tiene más sentido cuando el objetivo es "crear un hogar y no una inversión".

Tener un buen colchón

El precio inicial del proyecto tampoco debe ser el único factor que se tenga en cuenta. Durante la construcción pueden aparecer gastos adicionales que obliguen a ampliar el presupuesto, por lo que resulta necesario contar con liquidez suficiente para hacerles frente.

En este sentido, Fero insiste en que quien decida construir debe poder asumir un sobrecoste de "un 20 o un 10% de la obra" respecto a la cantidad prevista inicialmente.

La asesora advierte de que emprender un proyecto de estas características sin ese margen económico puede generar problemas financieros. Si no se dispone de esa capacidad para afrontar gastos imprevistos, considera que se entra de lleno en "territorio pantanoso".

El precio de la vivienda

Según los datos de Tinsa, el precio medio de la vivienda terminada, tanto nueva como usada, en la provincia de Alicante alcanza los 2.057 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2026, un 18,50% más que un año antes.

Con esta evolución, el coste medio de un piso de 90 metros cuadrados se sitúa en 185.139 euros, una cifra que ayuda a explicar por qué algunas personas valoran la posibilidad de construir su propia casa como alternativa a la compra de un inmueble ya terminado.

Sin embargo, comprar un solar en el centro de Alicante puede salir muy caro, una opción más rentable en localidades de menor tamaño o zonas de chalés.