Daniel Millor, premio Princesa de Girona: "Nuestra gran apuesta por el mercado libre no ha servido, no funciona"

¿Se puede superar la crisis de la vivienda en España? Daniel Millor cree que sí. El arquitecto de Alicante, galardonado con el XV Premio Princesa de Girona Social 2024 por su labor de transformación comunitaria en barrios vulnerables, pone la urgencia habitacional en el centro del debate público.

Entre las más de cincuenta tiendas de campaña que se han levantado en la céntrica plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación de un Gobierno que ha visto caer este pasado viernes sus decretos sobre la vivienda, este especialista desgrana las claves del problema y las soluciones que ya existen en otros países.

Millor contrapone la situación española con los estándares internacionales de vivienda protegida. "Lo que se recomienda es un 20 % del parque en alquiler social o asequible; aquí no llegamos al uno", denuncia con firmeza el galardonado a EL ESPAÑOL. A su juicio, la confianza ciega en el libre mercado para resolver el acceso al techo ha resultado fallida. "Nuestra gran apuesta por el mercado libre no ha servido, no funciona", afirma.

Millor, que coordina el Programa Asertos desde las entidades Quatorze y Arquitectura Sin Fronteras, critica la mercantilización y financiarización del sector inmobiliario. "Vivimos en un mundo capitalista neoliberal en el que se mercantiliza todo, una mercancía además financiarizada en la que la gente que compra y vende ni siquiera visita, ya solo compra y vende productos financieros", señala.

Esta lógica, advierte, ignora las necesidades de los residentes. "Eso ha ido quitando terreno a la vida y ahora mismo no tenemos sitio para vivir", añade.

"La base social ahora mismo está sosteniendo lo que no sostiene ni el tercer sector ni el sector público y mucho menos el mercado", destaca sobre la autoorganización vecinal representada a través de colectivos como el Sindicat de Carolines y el de la Zona Norte, un área en la que se encuentran algunos de los barrios más pobres de España.

Como doctor en Salud Pública con quince años de experiencia investigadora, Millor recalca que la vulnerabilidad urbana constituye un problema sanitario directo. Define la precariedad residencial como "una superposición de violencias" sociodemográficas y habitacionales que tienen un impacto más allá del mental.

"El estrés crónico condiciona la expresión del ADN, estamos hablando de que a lo mejor empezamos a generar patología grave", alerta. Y por eso califica de injusta la brecha entre quienes heredan un piso y quienes no. "Esto es injustísimo porque quiere decir que yo por tener la suerte de haber heredado una vivienda, me voy a ver en una situación radicalmente distinta", argumenta.

Para revertir esta crisis, el especialista propone aplicar medidas regulatorias ya ensayadas en otros países europeos. Cita el control de rentas en la capital francesa como ejemplo de convivencia entre el sector privado y el interés público. "Declarar una zona tensionada, esto se está haciendo en París, y no pasa nada", detalla Millor. "Por lo menos no tienes la inseguridad de decir 'igual me suben un 200 % el alquiler'", subraya.

Millor aboga por fijar límites éticos al gasto residencial en relación con los salarios medios. "Hasta que no consigamos asegurar que con un tercio de nuestros ingresos podemos pagar un alquiler o el coste relativo a una hipoteca, seguimos teniendo un problema", señala al llamar a la movilización ciudadana continua. "Más manifestaciones, más ocupación de vía pública, más lo que haga falta", enfatiza.

Crear una ley de barrios

En el ámbito normativo, el galardonado destaca la necesidad de tramitar una Ley de Barrios Vulnerables inspirada en marcos vigentes en Francia o Cataluña. Tras su reciente intervención en el Congreso, apela al entendimiento entre partidos y administraciones.

"Fui a transmitir un mensaje técnico de que si no hay barrios saludables no hay salud", sostiene. "Que las administraciones entiendan que esto no es un tema de votos, las medidas están, esto no es rocket science", insiste citando avances en Navarra, País Vasco o Cataluña.

Esta postura conecta directamente con la filosofía que el propio arquitecto defendió al recibir en Cádiz el Premio Princesa de Girona de manos del rey Felipe VI. En aquella ocasión, reivindicó el protagonismo de la ciudadanía para transformar sus entornos. "Las pequeñas Paquis y Manolos, ellos son los que deben tener todas las herramientas para cambiar su entorno y, con ello, cambiar el mundo a pequeña escala", concluyó entonces Daniel Millor.