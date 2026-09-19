La Comunidad Valenciana lidera en España la contratación pública de vivienda protegida industrializada con más de 200

La construcción industrializada se abre paso en la promoción de vivienda protegida de la Comunitat Valenciana. La Generalitat se posiciona como referente en España en la contratación pública de este tipo de edificaciones, un modelo con el que busca agilizar los plazos de construcción y ampliar la oferta de vivienda pública.

Así lo han trasladado el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, y la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, durante su participación en las jornadas ‘La promoción pública de la vivienda’, celebradas en Valladolid.

El encuentro reúne durante dos días a representantes, expertos y gestores vinculados al sector inmobiliario público para analizar las fórmulas que permitan incrementar la oferta de vivienda protegida. La cita está organizada por el Ayuntamiento de Valladolid, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) y la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS).

Uno de los principales asuntos abordados es precisamente la incorporación de la construcción industrializada a la promoción pública, así como los cambios que este modelo requiere en los procesos de contratación.

La utilización de nuevos sistemas constructivos permite plantear alternativas orientadas a reducir los tiempos de ejecución, mejorar la eficiencia y avanzar en soluciones más sostenibles

Bajo el título ‘La contratación pública de la construcción industrializada. El ejemplo de la Comunitat Valenciana’, Juan Antonio Pérez y Estefanía Martínez han presentado en Valladolid las claves para adaptar la contratación pública a este tipo de edificación, un modelo que está revolucionando el sector.

Juan Antonio Pérez ha resaltado que la Comunitat Valenciana ha sido la primera autonomía de España en licitar un pliego de viviendas protegidas totalmente mediante el modelo industrializado.

En ese sentido, ha subrayado que la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad “ya ha impulsado la construcción de más de 200 viviendas industrializadas, en el marco del desarrollo del Plan Vive Dana para dar respuesta a las necesidades habitacionales de las zonas afectadas por la riada de octubre de 2024”.

Según ha continuado explicando el director general, en la actualidad se han puesto en marcha un centenar de viviendas de construcción industrializada repartidas entre los municipios de Torrent, Albal y Utiel, con una inversión que supera los 21 millones de euros.

Por su parte, la directora de la EVHA ha destacado que la industrialización en la construcción no solo implica nuevas técnicas constructivas, sino también la necesidad de transformar los procesos de contratación pública.

“Frente al modelo tradicional, donde el proyecto está cerrado antes de licitar, la lógica industrializada apuesta por definir necesidades y prestaciones, permitiendo que el mercado aporte soluciones tecnológicas innovadoras a la situación concreta de cada proyecto”, ha explicado Martínez.

Principales retos

Entre los principales retos, Estefanía Martínez subraya la importancia de incorporar al industrial antes de cerrar la solución constructiva, adaptar la dirección facultativa a proyectos aún no definidos, certificar y financiar la obra realizada en fábrica (off-site) y gestionar los riesgos asociados al transporte y montaje de los módulos.

La EVHA ha implementado un modelo pionero de contratación conjunta de proyecto y obra, con tasaciones mensuales en fábrica, control independiente de la dirección facultativa, aval de ejecución y liberación al incorporar módulos. “La innovación técnica necesita una financiación compatible con el proceso industrial”, ha subrayado Juan Antonio Pérez.

Por ello, el director general propone una evolución normativa que normalice la contratación conjunta de proyecto y obra, reconozca la fabricación off-site como fase de certificación y regule hitos y garantías adaptados al proceso industrial.

La construcción industrializada, concluye Estefanía Martínez, “no es solo otra forma de construir, sino otra forma de organizar, controlar y financiar la producción de la obra. Y la contratación pública tiene que estar preparada para ella”.

La segunda jornada se ha centrado en el análisis de la regulación jurídica de la vivienda, así como los planes de vivienda tanto a nivel municipal como autonómico, estatal y europeo.