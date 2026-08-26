Alicante suma más de 4.100 noches de hotel gracias a los rodajes de películas y series

El rodaje y la preparación de películas, series, documentales y anuncios se convierten en una fuente de actividad turística para Alicante. Durante los primeros seis meses del año, las producciones audiovisuales han generado 4.107 pernoctaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, la cifra está vinculada principalmente a la actividad de dos grandes producciones internacionales, como Enredados, de Disney, y People of the Book, producida por Good Films.

En el caso de la película de Disney, las pernoctaciones corresponden a su fase de preproducción, mientras que el rodaje se desarrolla en distintos puntos de la provincia durante este mes de agosto.

La actividad vinculada a la industria audiovisual mantiene además buenas perspectivas para la segunda mitad del año, especialmente por la actividad en la Ciudad de la Luz y por la llegada de nuevos proyectos que ya comienzan a movilizar equipos antes de sus rodajes.

Desde Alicante Film Office señalan que las previsiones de pernoctaciones para los próximos meses son “prometedoras”. Uno de los principales motivos es el rodaje de Enredados en los estudios de la Ciudad de la Luz.

A este proyecto se suma el movimiento generado por la fase de preproducción de American Paradise, la próxima película de Good Films, cuyo rodaje está previsto para enero de 2027. La preparación de estas producciones también supone la llegada a la ciudad de profesionales vinculados a los proyectos.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, destaca “el impacto positivo de los rodajes en la ciudad, especialmente tras la reactivación de la Ciudad de la Luz y la firma del convenio entre la consellera de Turismo, Marian Cano, y el alcalde Luis Barcala”.

Dos películas este verano

La actividad cinematográfica no se limita a las grandes producciones internacionales. Durante julio, agosto y septiembre, Alicante acoge también los rodajes de El Paso Verse - The Visionary y ¿Y después qué?.

Aunque estos dos proyectos tendrán un impacto menor en las pernoctaciones hoteleras, desde Alicante Film Office apuntan a otros beneficios para la ciudad. Entre ellos se encuentra la promoción de Alicante como destino turístico a través de sus localizaciones, que aparecerán en pantalla.

El objetivo es que la actividad audiovisual no se mida únicamente por el número de visitantes o las noches de hotel generadas durante un rodaje, sino también por la visibilidad que las producciones aportan a la ciudad.

El rodaje de ¿Y después qué? incorpora además otro componente relacionado con el desarrollo de profesionales del sector audiovisual. La producción colabora con Alicante Film School, un centro de formación cinematográfica y audiovisual de la ciudad.

La colaboración busca contribuir a la capacitación de nuevos creadores y técnicos en un momento de creciente demanda de profesionales vinculada a la reapertura de los estudios de cine de la Ciudad de la Luz.