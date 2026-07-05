Carlos y Miguel, empresarios: "En apenas 9 meses, hemos pasado de ser dos a 26, con 6 millones de facturación"

Carlos y Miguel, fundadores de Wellbein para los 30 Under 30 de Forbes Wellbeinn

Emprender siendo joven resulta cada vez más complicado. El encarecimiento del coste de la vida, unos salarios que no han crecido al mismo ritmo y las dificultades para independizarse hacen que muchas personas retrasen la decisión de crear su propia empresa hasta bien entrada la treintena o incluso la cuarentena cuando cuentan con una mayor estabilidad.

En ese contexto, Carlos Martínez Pardo, de 30 años, y Miguel Ortín Gómez, de 28, representan una excepción. Ambos han conseguido levantar 'Wellbeinn', una empresa española especializada en tecnología para la salud (healthtech), que en apenas nueve meses ha pasado de "dos personas y media" a un equipo de 26, con 6 millones de facturación en lo que va de 2026.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hablamos con los dos emprendedores, recientemente incluidos en la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30. Un reconocimiento que, como reconoce Ortín, supone "un alimento para el ego" y, sobre todo, una confirmación de que están haciendo las cosas por el camino correcto.

La historia de ambos comienza hace cinco años en Alicante. Miguel, -natural de Sax-, que había trabajado como fisioterapeuta en el Comité Olímpico Chino, trató una lesión deportiva de Carlos, -originario de A Coruña-, actual capitán de la Selección Española de Baloncesto 3x3 y campeón del mundo en 2025.

Lo que empezó como una relación entre fisioterapeuta y paciente terminó convirtiéndose en una amistad que acabaría dando lugar a un proyecto empresarial.

Alicante, el punto de partida

Miguel explica que decidieron establecer la sede de Wellbeinn en la provincia de Alicante, concretamente en un polígono del municipio de Petrer, por las ventajas que ofrecía frente a las grandes ciudades.

Los costes de alquiler eran más bajos y, además, destaca que en la provincia "hay mucho talento también". A ello se suma un ecosistema empresarial cercano que, según explica, les permitió resolver dudas y aprender con mayor facilidad durante los primeros pasos de la empresa.

El crecimiento de Wellbeinn ha sido meteórico. En agosto del año pasado, recuerdan, el equipo estaba formado por apenas "dos personas y media". Hoy la empresa cuenta con una plantilla de 26 trabajadores.

La evolución también se refleja en la facturación. Tras cerrar el ejercicio anterior con 800.000 euros, la compañía prevé superar los seis millones de euros en 2026, consolidando además su presencia en mercados como Francia, Italia y Portugal.

Del producto al bienestar

La empresa atraviesa ahora una nueva etapa de transformación. Carlos y Miguel explican que Wellbeinn está dejando atrás la comercialización de productos genéricos de recuperación para apostar por lo que denominan "biodinámica individualizada".

Su objetivo consiste en desarrollar soluciones personalizadas basadas en el seguimiento de datos de cada usuario para mejorar aspectos como la longevidad, el descanso y el bienestar de forma preventiva.

La presoterapia

Dentro del catálogo de Wellbeinn, el producto con mayor demanda es actualmente su sistema de presoterapia profesional adaptado al uso doméstico.

Miguel explica que esta tecnología se utiliza para tratar problemas como el lipedema, la celulitis o determinadas afecciones circulatorias mediante un masaje secuencial que reproduce el drenaje linfático sin salir de casa.

A ello se suma el crecimiento de sus dispositivos de luz roja, utilizados tanto para favorecer la producción de colágeno y la cicatrización como para mejorar la calidad del sueño.

La compañía también ha desarrollado una línea de suplementación deportiva fabricada en España. Entre sus productos destaca una formulación propia de magnesio con cuatro sales orgánicas y melatonina, diseñada para favorecer el descanso y la recuperación muscular durante la noche.

Mentalidad de deportista

Gestionar un crecimiento tan acelerado también implica convivir con momentos de incertidumbre. Carlos asegura que su experiencia como deportista de élite le ayuda a afrontar esos altibajos.

Explica que el deporte le enseñó que los resultados no llegan de forma inmediata y que lo importante es intentar ser "un poquito mejor ese día" de manera constante.

Para quienes estén pensando en emprender, Miguel resume su experiencia en dos palabras: "Trabajo y fe".

El empresario recuerda los primeros meses, cuando la empresa todavía no facturaba, y asegura que la clave consiste en "poner un objetivo y alinear tus acciones todos los días a ese objetivo", convencido de que la constancia acaba convirtiendo los proyectos en realidad.