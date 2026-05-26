Es oficial: la ayuda de hasta 22.000 € para instalar el ascensor si en tu edificio viven personas con discapacidad

El Gobierno contempla ayudas de hasta 22.000 euros por vivienda para mejorar la accesibilidad en edificios residenciales, incluyendo la instalación de ascensores, dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Estas subvenciones buscan facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas y adaptar inmuebles antiguos a las necesidades de personas mayores, con movilidad reducida o diversidad funcional.

El parque de viviendas de Alicante, al igual que ocurre en buena parte de España, arrastra un importante problema de envejecimiento. Muchos edificios fueron construidos hace décadas, especialmente entre los años 60 y 80, cuando la instalación de ascensores no era obligatoria en numerosos inmuebles de varias plantas.

Esto provoca que todavía existan comunidades de vecinos donde personas mayores o con discapacidad encuentran dificultades para acceder a sus propias viviendas.

Instalar un ascensor en un edificio antiguo no siempre es sencillo ni barato. La actuación puede implicar obras complejas en patios interiores, escaleras o fachadas, además de costes elevados que suelen traducirse en derramas importantes para los propietarios.

Dependiendo de las características del inmueble, el presupuesto puede alcanzar decenas de miles de euros, una cifra difícil de asumir para muchas comunidades.

Para aliviar este problema, el Ejecutivo ha incluido nuevas ayudas dentro de la 'Línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural' del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, regulado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril.

El texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el jueves 23 de abril de 2026.

Cómo se reparten

La subvención base cubre hasta el 70% del coste de las actuaciones, con un máximo de 13.000 euros por vivienda. Sin embargo, esta cantidad puede incrementarse dependiendo de las circunstancias de quienes residen en el edificio y del alcance de las obras de accesibilidad.

Si en la comunidad vive una persona mayor de 65 años o alguien con una discapacidad igual o superior al 33%, la ayuda puede alcanzar el 80% del coste de la obra, con un límite de 18.000 euros por vivienda.

En los casos en los que resida una persona con una discapacidad igual o superior al 65%, el máximo asciende a 20.500 euros por vivienda.

La cuantía más elevada llega hasta los 22.000 euros por vivienda cuando las actuaciones garantizan la "plena accesibilidad universal del inmueble", es decir, cuando el edificio pasa a ser totalmente practicable y accesible.

Esta ayuda máxima puede concederse incluso aunque no viva actualmente ninguna persona con discapacidad en el inmueble, ya que el objetivo del Gobierno es ampliar el parque de vivienda accesible de cara al futuro.

Aunque el ascensor es una de las actuaciones más demandadas, las ayudas también cubren otras mejoras de accesibilidad.

El plan contempla la instalación de rampas, salvaescaleras, automatismos motorizados para puertas, sistemas domóticos orientados a favorecer la autonomía personal o videoporteros con información visual y auditiva.

Asimismo, se incluyen sistemas de alarma y comunicación en el interior de las cabinas de ascensor para situaciones de emergencia, señales luminosas o sonoras, dispositivos de apoyo a la audición y soluciones tecnológicas para facilitar el uso de zonas comunes como jardines o piscinas.

La subvención también puede cubrir gastos vinculados a la obra, como honorarios profesionales, proyectos técnicos, informes o trámites administrativos.

Quién puede solicitarla

Las ayudas pueden ser solicitadas por comunidades de propietarios, -previo acuerdo en junta vecinal-, propietarios únicos de edificios completos o viviendas unifamiliares, administraciones públicas e incluso inquilinos, siempre que exista un acuerdo con el propietario para descontar parcial o totalmente el coste de las obras del alquiler.

Entre los principales requisitos figura que los edificios hayan sido terminados antes de 2006, aunque las comunidades autónomas podrán establecer excepciones justificadas para inmuebles más recientes.

Además, será necesario disponer de un proyecto técnico o memoria justificativa y contar con el Libro del Edificio Existente para la rehabilitación. El reparto de la ayuda se limitará a viviendas que constituyan residencia habitual y permanente, por lo que pisos vacíos o segundas residencias quedarán fuera de la subvención.

Ayudas de hasta el 100%

El plan incorpora además una medida específica para personas en situación de vulnerabilidad económica.

En estos casos, la comunidad autónoma puede tramitar un expediente independiente para que un propietario reciba una ayuda que cubra el 100% de la derrama o cuota que le corresponda pagar por la instalación del ascensor u otras mejoras de accesibilidad.

Por otro lado, el programa también incluye ayudas para adaptar el interior de las viviendas.

Las reformas dirigidas a eliminar barreras arquitectónicas dentro del hogar pueden recibir subvenciones de hasta 15.000 euros cuando exista una discapacidad igual o superior al 33%, o de hasta 18.000 euros si supera el 65%.