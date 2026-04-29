Confirmado por el Ayuntamiento de Alicante: las ayudas de hasta 400 euros al mes para pagar el alquiler

Vistas de la ciudad de Alicante desde el Castillo de San Fernando A.R.

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para 2026 que permitirá a los jóvenes recibir hasta 400 euros al mes, duplicando la cuantía del año anterior.

La iniciativa busca facilitar la emancipación juvenil y mejorar el acceso a la vivienda en un contexto marcado por la subida de precios.

El encarecimiento del alquiler se ha consolidado como una de las principales preocupaciones en toda España, especialmente en grandes ciudades y destinos turísticos donde la presión de la demanda continúa al alza.

Alicante se sitúa entre estos mercados tensionados, con una evolución sostenida en los precios.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la ciudad alcanza los 12,9 euros, lo que supone un incremento del 9,0 % respecto a marzo de 2025. Una subida que dificulta cada vez más el acceso a la vivienda, sobre todo entre la población joven.

En este escenario, cualquier medida de apoyo resulta limitada frente a la magnitud del problema, pero al mismo tiempo se convierte en un recurso clave para quienes intentan dar el paso hacia la independencia. En este contexto se enmarca la nueva convocatoria anunciada por el Ayuntamiento.

Ayudas de hasta 400 euros

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a una línea de ayudas dotada con 248.000 euros, prácticamente el doble que en el ejercicio anterior, cuando se destinaron 120.000 euros.

Este incremento permitirá elevar la cuantía máxima de la ayuda de 250 a 400 euros al mes.

El concejal de Juventud, Carlos de Juan, explica que "el Ayuntamiento pretende con estas ayudas apoyar a la población juvenil, de entre 18 y 35 años, para favorecer su emancipación y el acceso a una vivienda".

En esta línea, añade que "en esta edición hemos simplificado los requisitos y aumentado las cuantías para reforzar este objetivo de apoyar a los jóvenes en el acceso a la vivienda".

Además, subraya que facilitar el acceso a la vivienda "es misión principal de este equipo de gobierno, como el impulso a las políticas de vivienda que es la principal demanda en estos momentos de los ciudadanos".

Requisitos para acceder

Para optar a estas ayudas será necesario disponer de un contrato de arrendamiento de al menos un año de duración y con una renta mensual que no supere los 1.000 euros. Asimismo, los solicitantes no podrán haber superado los 29.000 euros de ingresos anuales durante 2025.

Quedan excluidos los alquileres de habitaciones y los subarrendamientos, y estas ayudas no serán compatibles con otras concedidas para el mismo fin por distintas administraciones.

La ayuda podrá alcanzar los 400 euros mensuales durante un máximo de 12 mensualidades, lo que supone hasta 4.800 euros por beneficiario, siempre hasta agotar el crédito disponible.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y deberá tramitarse a través de la sede electrónica municipal.

Impulso a la vivienda joven

De Juan destaca que "el gobierno municipal ha hecho una apuesta decidida por facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda mediante distintas iniciativas como son estas ayudas".

El edil recuerda además otras actuaciones impulsadas en este ámbito, como las 14 viviendas finalizadas para alquiler joven en El Portón del Casco Antiguo.

A estas se suman otras 15 en fase de rehabilitación en el antiguo edificio de viviendas de maestros de San Gabriel, así como programas gestionados por el Patronato Municipal de la Vivienda, como Univerbarrio o las viviendas intergeneracionales, orientadas a fomentar la convivencia entre jóvenes y personas mayores.