El campo de Almería, Murcia y Alicante alza la voz ante la cita clave del trasvase Tajo-Segura

Juanfran Pérez Llorca y Fernando López Miras, sobre una ilustración de trasvase Tajo-Segura a su paso por Orihuela.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha lanzado un mensaje de máxima alarma ante la reunión prevista para los próximos días sobre el futuro del trasvase, en un momento que considera decisivo para el campo del sureste español. Hace unos días, los agricultores alertaron de que el aumento de los caudales ecológicos en el Tajo suponen una merma de 70 hectómetros cúbicos menos anuales para sus cultivos

El sector agrario de Almería, Murcia y Alicante prepara una respuesta coordinada para exigir a los gobiernos regionales que alcen la voz frente a una planificación del Tajo que, según denuncian, pone en riesgo miles de empleos, la actividad agrícola y el equilibrio económico de la zona.

El presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, sostiene que el propio Ministerio admite que la nueva planificación hidrológica del Tajo puede tener consecuencias de gran alcance, entre ellas daños medioambientales, pérdida de puestos de trabajo y lucro cesante.

Aun así, los regantes creen que el diseño técnico que ha sustentado el recorte responde en realidad a una decisión política destinada a limitar el trasvase, una medida que consideran injusta para el Levante aunque llegue avalada por la legalidad.

La cita, el próximo 27 de abril a las 10h, con la presencia de los presidentes de la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana, Fernando López Miras y Juanfran Pérez Llorca, respectivamente, llega después de varias resoluciones judiciales contrarias a los intereses del trasvase.

Se trata de un escenario que ha incrementado la inquietud entre agricultores, cooperativas y organizaciones vinculadas al regadío. Desde SCRATS insisten en que la situación no es una discusión abstracta sobre planificación hidráulica, sino una cuestión que afecta directamente a explotaciones familiares, campañas de exportación, empleo en el medio rural y estabilidad social en amplias comarcas dependientes del agua transferida.

Los regantes denuncian que no se ha cumplido lo prometido en materia de modernización de los regadíos en la cuenca del Tajo ni en la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas que abaraten el coste del agua, y sostienen que tampoco se han aplicado medidas reales que compensen el recorte previsto en los envíos de agua al Levante.

La cita

El acto convocado en Pilar de la Horadada reunirá a representantes institucionales y al tejido agrario en una muestra de unidad territorial. La presencia conjunta de los presidentes autonómicos de Murcia y la Comunitat Valenciana busca escenificar un frente común en defensa del trasvase Tajo-Segura, mientras el campo alicantino, murciano y almeriense prepara una intervención contundente para reclamar soluciones que garanticen el suministro y eviten un nuevo golpe a la agricultura de regadío.

Los regantes subrayan que la defensa del trasvase no responde a una batalla política puntual, sino a una necesidad estructural para sostener la producción agroalimentaria de una de las principales huertas de Europa.

En su mensaje, advierten de que sin agua, no hay futuro para miles de familias que viven del campo en el sureste.