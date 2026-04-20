Ya entró en vigor: tienes derecho a quedarte dos años más de alquiler aunque tu contrato haya finalizado

Los inquilinos cuentan desde ahora con un mayor margen de protección para mantener su vivienda. La nueva normativa permite solicitar la ampliación del contrato de alquiler hasta dos años adicionales, al tiempo que limita las subidas de la renta a un máximo del 2% anual.

No obstante, esta medida nace con cierta fragilidad. Aunque ya está en vigor, el Gobierno todavía no tiene garantizados los apoyos necesarios para convalidar el Real Decreto-ley 8/2026 en el Congreso, por lo que su continuidad no está asegurada y podría modificarse o incluso decaer en los próximos meses. El Congreso votará esta medida el próximo 28 de abril.

El decreto, aprobado el 20 de marzo y publicado un día después en el BOE, introduce cambios relevantes en el mercado del alquiler. Por un lado, establece una prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual, que puede alargarse hasta dos años más si así lo solicita el inquilino, manteniendo las condiciones vigentes. Por otro, fija un tope del 2% en la actualización anual de la renta, independientemente del perfil del propietario.

Estas medidas se aplican a contratos cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027 o que se encuentren en fase de prórroga tácita, ampliando así su alcance en un momento especialmente delicado para el acceso a la vivienda.

El propio BOE justifica esta intervención por la necesidad de frenar el esfuerzo económico que supone el alquiler para los hogares, con el objetivo de evitar que supere el 30% de los ingresos medios.

Además, el contexto internacional, marcado por tensiones como la guerra de Irán, está presionando al alza los costes energéticos y, en consecuencia, la inflación, lo que repercute directamente en los precios del alquiler.

En la provincia de Alicante, estas medidas llegan en plena escalada del mercado. Según datos de Idealista, la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido a la mitad desde 2020, mientras que los precios han aumentado un 73%.

Este desequilibrio entre oferta y demanda provoca que cada inmueble disponible reciba un aluvión de solicitudes, complicando aún más el acceso a una vivienda. A ello se suma que muchos contratos firmados tras la pandemia están venciendo ahora, con renovaciones que pueden encarecerse hasta un 40%, intensificando la presión sobre los inquilinos.

Ahora, falta saber qué pasará el próximo 28 de abril en el Congreso y si la medida se aprobará definitivamente o caerá como ya ha ocurrido en otras ocasiones con otros temas relacionados con la vivienda. Sin embargo, actualmente la medida está en vigor y el casero tiene la obligación de hacer una prórroga de dos años más.

Muchos inquilinos ya se han dado prisa y han enviado la notificación correspondiente por medio de cartas certificadas para asegurarse de que el arrendador las recibe.