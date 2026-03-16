Ya es oficial: la Comunitat Valenciana proyecta 120.000 nuevas viviendas públicas en suelo municipal sin uso

La Comunitat Valenciana podría sumar hasta 120.000 nuevas viviendas en suelo municipal que actualmente permanece sin uso. Ese es el objetivo que plantea el Consell, que prevé aprovechar terrenos dotacionales de titularidad pública para impulsar nueva oferta residencial y tratar de aliviar el acceso a la vivienda.

La iniciativa llega en un contexto marcado por la creciente emergencia habitacional que se vive en buena parte de España. En los últimos años, la falta de vivienda disponible y el fuerte aumento de los precios han complicado el acceso a un hogar, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas.

La escasez de oferta, unida al encarecimiento del alquiler y de la compra, ha situado el problema de la vivienda entre las principales preocupaciones sociales y económicas. Ante este escenario, distintas administraciones buscan fórmulas para ampliar el parque residencial y facilitar el acceso a un hogar.

Según los últimos datos del portal inmobiliario 'Idealista', el precio medio de la vivienda en la Comunitat Valenciana se sitúa en los 2.427 €/m2, con una evolución del + 16,7 % desde febrero de 2025. En la provincia de Alicante, el precio asciende a los 2.707 €/m2, con una evolución del + 13,3 %.

En este contexto, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció hace unos días una nueva propuesta para impulsar la construcción de viviendas en la autonomía.

Según un comunicado de la Generalitat, el jefe del Consell plantea levantar hasta 120.000 viviendas aprovechando suelos dotacionales municipales que llevan años sin uso.

La iniciativa prevé poner en marcha los denominados Proyectos Habitacionales Locales (PHL), una herramienta con la que el Gobierno valenciano pretende destinar terrenos calificados como equipamiento o pertenecientes al patrimonio municipal a la construcción de vivienda.

Según explicó el president, en la Comunitat Valenciana existen alrededor de ocho millones de metros cuadrados de suelo susceptible de acogerse a esta fórmula.

Si se utilizara aproximadamente la mitad de esa superficie, se podría alcanzar la construcción de unas 120.000 viviendas.

Otras medidas

La propuesta forma parte de la estrategia del Consell para aumentar la oferta residencial y tratar de reducir la presión del mercado.

En este sentido, el Ejecutivo valenciano también impulsa el Plan VIVE, con el que prevé promover hasta 10.000 viviendas de protección pública durante la legislatura.

Asimismo, el Gobierno autonómico mantiene otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como la ampliación de las ayudas al alquiler o la línea de avales del Institut Valencià de Finances (IVF) destinada a jóvenes de entre 18 y 45 años para facilitar la compra de su primera vivienda.