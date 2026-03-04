La consellera Marián Cano exige "reconducir la situación" con Estados Unidos: "Hay 2.500 millones de euros en juego"

La titular de Comercio pide que se rebaje la tensión para no perjudicar a las 12.000 empresas valenciana con relación comercial con el gigante americano.

Las amenazas de Donald Trump de romper relaciones con España han llevado a la consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, a pedir "reconducir la situación" con Estados Unidos ante la gravedad de una situación que deja "2.500 millones de euros en exportaciones en juego".

La consellera ha recordado que "no podemos menospreciar a un socio tan importante como los Estados Unidos, el cuarto destino de nuestras exportaciones".

"Exportamos maquinaria industrial, cerámica, calzado y mueble; son muchas empresas y tenemos cerca de 170 empresas con implantación directa allí", ha explicado la titular de Comercio.

"Ayer mismo presentamos nuestro plan de internacionalización, en el que redoblamos la apuesta por el mercado americano con más de 18 acciones diseñadas de la mano de los sectores y de nuestras empresas", ha añadido la consellera.

Además, como ha recordado Cano, "Estados Unidos es proveedor de gran parte de nuestra industria, siendo el tercer país en nuestras importaciones. Hay más de 12.000 empresas que podrían verse afectadas por la decisión que tome el gobierno americano".

Y ha afirmado que desde la Generalitat están diseñando acciones para no perder posiciones, "pero es cierto que hay empresas que perderán cuota de mercado si se toman medidas".

La preocupación también ha llegado al sector agroalimentario, donde consideran que el comprador americano "no es reemplazable".

"El que compra, adquiere el producto de la más alta calidad, y por tanto es muy difícil reemplazar esa cuota de mercado. Además, tenemos empresas muy preocupadas porque habían conseguido entrar en ese mercado con una cuota importante de su volumen de facturación en exportaciones", ha apuntado.

Así, ha criticado la decisión del Gobierno de enfrentarse al gigante americano. "A día de hoy, lejos de reconducir la situación, lo que hacemos es redoblar ese enfrentamiento con un socio comercial muy importante y que ha sido confiable durante muchos años. Creemos que la política internacional debe ser de consensos y tener altura de miras", ha matizado la consellera alicantina.

"En esta comunidad ya hemos pagado decisiones unilaterales del Gobierno, como ocurrió en el caso de Argelia, que afectó al sector de la cerámica de Castellón durante mucho tiempo y le hizo perder cuota de mercado", ha concluido Marián Cano.

La consellera ha hecho estas declaraciones este miércoles en el Área Empresarial Aguamarga, en Alicante, durante la presentación de los primeros agentes de proximidad que se integran en el programa Ivace+i Innovación.