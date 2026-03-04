Alquilar en Sant Joan d'Alacant es un 17% más caro que hace un año: el piso más barato en Idealista cuesta 945 €

Alquilar en Sant Joan d’Alacant cuesta hoy un 17,3 % más que hace un año y el piso más económico anunciado en Idealista alcanza ya los 945 euros al mes si se buscan al menos dos habitaciones. El mercado tensiona precios y reduce el margen de maniobra para quienes quieren instalarse en el municipio.

Queda lejos aquella etapa en la que residir en Sant Joan d’Alacant se veía como una alternativa más asequible frente a la capital. Los precios todavía no superan a los de Alicante ciudad, pero la oferta es menor y lo que aparece en portales inmobiliarios no destaca precisamente por barato.

Según los últimos datos de febrero de 2026, el precio medio del alquiler en esta localidad de l’Alacantí se sitúa en 12,1 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la variación anual: un +17,3 %, lo que coloca a Sant Joan en la cuarta posición entre los municipios de la provincia donde más se ha encarecido el arrendamiento.

El máximo histórico se alcanzó en enero de 2026, con 12,2 euros por metro cuadrado. Desde noviembre de 2025, el incremento ha sido del 7,6 %. La escalada es reciente y rápida.

Traducido a cifras concretas, un piso medio de 80 metros cuadrados ronda ya los 968 euros mensuales. La media, además, no se aleja demasiado de la realidad que encuentran los inquilinos.

Para poner el dato en perspectiva, en marzo de 2021 el metro cuadrado se pagaba a 6,5 euros. En apenas cinco años, el precio prácticamente se ha duplicado. El mercado no ha dado tregua.

Qué se encuentra en Idealista

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos realizado una búsqueda en Idealista para comprobar la situación real. En estos momentos hay 56 viviendas en alquiler en Sant Joan d’Alacant, un municipio de 26.834 habitantes.

La opción más económica es un estudio de 35 metros cuadrados por 800 euros al mes, con seguro obligatorio de impago. También aparece otro estudio por el mismo precio, algo más amplio, de 55 metros cuadrados.

Si el objetivo es un piso de al menos dos habitaciones, el más barato es una vivienda de 80 metros cuadrados, en planta baja, por 945 euros mensuales, con garaje opcional por 50 euros adicionales.

Vivienda en alquiler por 945 € en Sant Joan. Idealista

Se ubica junto al Parque Municipal de San Juan, en una zona con amplias áreas verdes. El anuncio destaca que está completamente amueblado y reformado en 2026, con cocina y electrodomésticos nuevos, listo para entrar a vivir.

Municipios más encarecidos

Sant Joan no encabeza la lista provincial, aunque sí se sitúa entre los que más crecen. Por delante figura Guardamar del Segura, con un precio medio de 10,8 euros por metro cuadrado y una variación anual del 20,1 %.

Le siguen Orihuela, donde el metro cuadrado alcanza los 11,9 euros tras subir un 19,2 % en un año, y La Mata, que marca 13 euros por metro cuadrado y un incremento interanual del 19,1 %.

Por detrás de Sant Joan aparecen Cala de Villajoyosa, con 14,2 euros por metro cuadrado y una subida del 15,9 %; Mutxamel, con 10,6 euros y un 15,9 % más que hace un año; La Vila Joiosa, con 13,6 euros y un 15,7 % de incremento; Gran Alacant, con 12,2 euros y un 15,6 %; y El Campello, con 13,5 euros y una subida del 13,6 %.

El mapa provincial dibuja una tendencia clara: el alquiler se encarece en prácticamente todos los grandes núcleos residenciales del entorno de Alicante.